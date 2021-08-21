أنطونوف: العقوبات الأمريكية الأخيرة محاولة لتقويض العلاقات مع روسيا

قال السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، إن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا تظهر أن واشنطن ليست لديها الإرادة لتنفيذ ما اتفق عليه رئيسا البلدين فلاديمير بوتين وجو بايدن.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال: "إن تصرفات الجانب الأمريكي تؤكد أن الإدارة تواصل اتباع مسار تقويض العلاقات مع روسيا والقانون الدولي بشكل أعمى".

وبحسب السفير فإنه "من غير المرجح أن تساعد خطوات واشنطن غير البناءة في تعزيز الاستقرار العالمي في مثل هذا الوقت الصعب لجميع الدول"، مضيفا أن "العقوبات على روسيا اليوم تظهر عدم رغبة واشنطن في تنفيذ التفاهمات المهمة التي تم التوصل إليها بين رئيسي البلدين في قمة يونيو في جنيف".

والجمعة، أعلنت الولايات المتحدة عن فرضها حزمة جديدة من العقوبات على شخصيات وكيانات في روسيا، على خلفية حادثة التسميم المزعوم للناشط الروسي المعارض أليكسي نافالني.

وذكرت الخزانة الأمريكية في بيان أصدرته اليوم الجمعة أن هذه العقوبات الجديدة تطال تسع شخصيات ومؤسستين، بدعوى تورطهم في حادثة التسميم المزعومة أو "علاقتهم بالبرنامج الكيميائي الروسي".

وعلى صعيد آخر، سجلت روسيا، 785 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إضافة إلى 20992 إصابة جديدة، بينها 1925 حالة في موسكو.

وشهدت روسيا قفزة في حالات الإصابة بكوفيد-19 خلال الصيف الحالي، بلغت ذروتها في يوليو، وعزتها السلطات لسلالة "دلتا" وضعف الإقبال على اللقاحات محلية الصنع.

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم ليبلغ 209 ملايين و915 ألفا و414 إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4 ملايين و401 ألف و878 وفاة.

وذكرت الجامعة، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، أن الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس 625 ألفا و153 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 37 مليونا و291 ألفا و739 حالة، وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ572 ألفا و641 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 20 مليونا و494 ألفا و212 إصابة.

وفي المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 433049، وإجمالي إصابات 32 مليونا و322 ألفا و258 إصابة، وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ250469 وإجمالي إصابات 3 ملايين و152 ألفا و205 إصابات.