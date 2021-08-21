الليلة.. مناقشة وتوقيع كتاب «ونس الكتب» بالإسكندرية

تحتضن مكتبة بيت الكتب فرع كامب شيزار بالإسكندرية، في السادسة من مساء اليوم السبت، لقاء مفتوح مع الكاتب والناقد الفني محمود عبد الشكور، وذلك لتوقيع ومناقشة أحدث مؤلفانه، "ونس الكتب"، والصادر مؤخرا عن منشورات إيبيدي.

"ونس الكتب"٬ هو حصاد السنوات الخمس الأخيرة مما قرأه محمود عبد الشكور، في كل مجال لكتاب مصريين وعرب وأجانب، روايات ومجموعات قصصية وسير ذاتية ودوواين شعر، كتب مؤلفة ومترجمة، ولكل الأجيال تقريبا.

وفي مقدمة كتابه "ونس الكتب" يقول محمود عبد الشكور: في مدح الكتابة والكتب، والقراءة والخيال، يمكن أن أصنع حكاية طويلة، أولها في سنوات الطفولة، مع كتاب المطالعة، ولا أعلم آخر الحكاية بالضبط، لعلها تمتد ما بقي عقل، وما بقي إبصار، وما ظل هناك شغف بالمعرفة، وبالحياة.

في هذا الكتاب، "ونس الكتب"٬ إذا كان هناك سحر، وإذا كانت هناك أسرار.تصنع هذه الكتب جحيمًا مدهشًا توقده الأفكار، نارًا مقدسا لا تنطفئ أبدًا، تسرق المعرفة، وتهديها للإنسان، جحيم يحرق الجهل والتخلف والسطحية والتعصب وضيق الأفق، يحرق أيضًا الأفكار السخيفة والمضللة، ويعيد الاعتبار للعقل وللعواطف معًا.

و"نس الكتب"٬ هو خلاصة ما قرأ خلال السنوات الماضية أقدمها مبوبة وفقا لنوعية الكتب، فهناك فصل للرواية المصرية والعربية، وفصل للروايات المترجمة، وفصل للسيرة الذاتية، وفصل للمجموعات القصصية والأشعار والكتاب.

ويضم كتاب "ونس الكتب" مراجعات نقدية قدمها محمود عبد الشكور وقراءات في أعمال روائية وشعرية وقصصية، نذكر من بينها: رواية "مسك التل" للكاتبة سحر الموجي. رواية "حروب الرحماء" لــ إبراهيم عيسي. رواية "حصن التراب" للكاتب الشاب أحمد عبد اللطيف. رواية "بليغ" للكاتب طلال فيصل . رواية "يكفي أننا معا" للكاتب عزت القمحاوي. رواية "أيام وردية" للكاتب الكبير الراحل علاء الديب. رواية "شبرا" للروائي نعيم صبري. رواية "أطياف كاميليا" للكاتبة نورا ناجي. رواية "طبيب أرياف" للروائي محمد المنسي قنديل. رواية "ألماس ونساء" للكاتبة السورية لينا هويان الحسن. وغيرها.

يشار إلى أن محمود عبدالشكور٬ ناقد فني وأدبي٬ وكاتب صحفي٬ صدر له العديد من الكتب٬ نذكر من بينها: "وجوه لا تنسي.. بروتريهات عن مشخصاتية مصر" عن دار الشروق 2016. كتاب "أقنعة السرد: مقالات نقدية عن روايات مصرية وعربية وعالمية" عن الدار المصرية اللبنانية 2016 . كتاب "كنت صبيا في السبعينيات" عن دار الكرمة 2015. كتاب "كنت شابا في الثمانينيات" عن دار الكرمة 2020. كتاب "ذاكرة الظلال والمرايا ..دراسات في أدب محمد ناجي" عن الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة 2017. كتاب "سينمانيا ... الولع بالأفلام ورؤية مختلفة لقراءتها" عن دار الشروق 2016. كتاب "يوسف شريف رزق الله.. عاشق الأطياف" وغيرها.