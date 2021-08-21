الأمم المتحدة: 12 ولاية سودانية تأثرت بالسيول

أعلنت الأمم المتحدة، تضرر 12 ولاية من أصل 18 في السودان جراء الأمطار والسيول، منذ بداية موسم الخريف.

وقالت الأمم المتحدة في التقرير الذي نشرته إن "أكثر من 55 ألف شخص تضرروا في جميع أنحاء البلاد من الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات، وذلك حتى مساء الخميس 19 أغسطس".

وأشارت إلى أن "السيول تسببت كذلك في تدمير ما مجموعة 3650 منزلا، وتضرر 7500 منزل آخر، فيما تأثرت العديد من البنى التحتية العامة والأراضي الزراعية مثل منطقة الفاو".

وتقول الأمم المتحدة إنه سيتم إجراء مزيد من التقييمات في ولايتي النيل الأزرق والخرطوم للتحقق من الاحتياجات وعدد الأشخاص المتضررين.

وبحسب وزارة الري والموارد المائية السودانية، فقد بلغ منسوب مياه النيل بمحطة الدم بولاية النيل الأزرق حتى 18 أغسطس 12.78 مترا وهو أعلى من مستوى مخاطر الفيضانات البالغ 12.3 مترا.

وتهطل عادة أمطار غزيرة بين يونيو وأكتوبر في السودان الذي يواجه سنويا فيضانات كبيرة.

وأثرت الأمطار الغزيرة في 2019 على 400 ألف شخص، وفق المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وعلى صعيد آخر، قالت وكالة الأنباء السودانية، إن لجنة الفيضان بوزارة الري توقعت في تقريرها اليومي استقرار مناسيب النيل بمعظم القطاعات، عدا قطاع عطبرة – مروي الذي يشهد ارتفاعًا بمعدل 10 سنتيمترات وشندي – عطبرة الذي يشهد ارتفاعًا بمعدل 3 سنتيمترًا.

وأضافت بأن النيل سجل عند محطة الخرطوم 17.02 متر أقل من أعلى منسوب للفيضان بـ 64 سنتيمترًا وسجلت محطة عطبرة 16.10 متر أقل من أعلى منسوب بـ 54 سنتيمترًا وسجلت محطة شندي 17.83 متر أقل من أعلى منسوب 61 سنتيمترًا.

وسجل الإيراد اليوم عند الحدود السودانية الإثيوبية في النيل الأزرق 629 مليون متر مكعب، فيما سجل نهر عطبرة 403 ملايين متر مكعب والنيل الأبيض 135 مليون متر مكعب.