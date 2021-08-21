السبت 21 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

منوعات

«ذا تايمز»: ملعب «ويمبلى» كان بؤرة لانتشار فيروس كورونا أثناء نهائى «يورو 2020»

ملعب ويمبلي
ملعب ويمبلي

أفادت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، أن المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، التي جرت يوم 11 يوليو، على ملعب "ويمبلي" بلندن، كانت بؤرة لانتشار كورونا.

 

وقالت صحيفة "ذا تايمز" نقلا عن حكومة المملكة المتحدة، إنه من المرجح إصابة نحو 2300 شخص بفيروس كورونا المستجد خلال حضورهم المباراة النهائية لبطولة "يورو 2020"، التي جمعت منتخبي إيطاليا وإنجلترا، وانتهت بفوز "الآتزوري" بركلات الترجيح (3-2)، بعد تعادلهما في الوقت الأصلي بهدف لكل منهما.

 

وأشارت صحيفة "The Times" إلى أن 3404 أشخاص آخرين أصيبوا بالعدوى بعد وقت قصير من حضورهم المباراة النهائية للبطولة، في ملعب "ويمبلي".

 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.


وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

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