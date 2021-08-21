اليونان تضع سياجا ونظام مراقبة لمنع تدفق المهاجرين الأفغان عبرها إلى أوروبا

أكملت اليونان وضع سياج بطول 40 كيلومترا على حدودها مع تركيا وذلك لمنع طالبي لجوء محتملين من محاولة الوصول إلى أوروبا بعد سيطرة حركة "طالبان" على أفغانستان.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، إضافة إلى السياج طبقت اليونان نظاما جديدا للمراقبة.

وبعد زيارة منطقة إيفروس مع وزير الدفاع وقائد القوات المسلحة، قال وزير حماية المواطنين ميخاليس كريسوديس، إن حدود بلاده ستبقى "آمنة ومصونة" وإنها لا يمكن أن تنتظر التأثير المحتمل بشكل سلبي.

وأضاف الوزير اليوناني أن الأزمة الأفغانية خلقت "احتمالات لتدفق المهاجرين".

وأثارت الأحداث في أفغانستان مخاوف الاتحاد الأوروبي من تكرار أزمة اللاجئين عام 2015، عندما فر نحو مليون شخص من الحرب والفقر في الشرق الأوسط ومناطق أخرى إلى اليونان من تركيا قبل السفر شمالا إلى دول أكثر ثراء.

ونقلت وكالة أنباء "رويترز"، في وقت سابق، عن مسؤولين أن الولايات المتحدة بدأت إخلاء سفارتها في كابول بأفغانستان.

وقال أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "لدينا مجموعة صغيرة من الناس تغادر الآن بينما نتحدث، وغالبية الموظفين على استعداد للمغادرة.. والسفارة مستمرة في العمل".

وكان من المتوقع أن يبدأ إجلاء معظم الدبلوماسيين، الأحد الماضي، وسط استمرار التقدم الخاطف لقوات حركة "طالبان" والذي أوصلهم إلى أبواب كابل خلال أيام معدودة.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة أنباء "رويترز" الإخبارية، عن مسؤولين أفغان أن طالبان سيطرت على مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان دون قتال و ذلك صباح الأحد الماضي، و أمنت الطرق التي تربط البلاد بباكستان.

وقال مسؤول أفغاني مقيم في منطقة جلال أباد: "لا توجد اشتباكات في الوقت الحالي في جلال أباد لأن الحاكم استسلم لطالبان.. السماح بمرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ أرواح المدنيين".

كما أكد مسؤول أمني غربي سقوط المدينة، وهي واحدة من آخر المدن التي ظلت تحت سيطرة الحكومة إلى جانب العاصمة كابول.