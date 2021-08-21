صراخ الأطفال يكشف الجريمة.. ملابسات قتل زوج لزوجته بمصيف بلطيم

تسبب صراخ طفلين أحدهما 3 أعوام وأخر رضيع عمره لا يتجاوز عدة أشهر في كشف جريمة مقتل والدتهما "أنغام.ع.ا.ا"، 18 عام، ربة منزل ، علي يد والدهما "أسامة.ر.د.و"، 29 عامًا، عاطل ، أثناء وجودهما في مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ للتنزه ، بعد وقوع مشاجره بينهما.

وطعن الزوج زوجته بسلاح أبيض في بطنها فخرجت أحشاؤها وسالت دماؤها ، فتركها الزوج وفر هاربا من مقر إقامتهما في المصيف ، وترك الطفلين مع الجثة فظل الطفلان يصرخان بشدة حتي التفت إليهما الجيران وعندما ذهبوا لتفقد الوضع وجدوا الأم غارقة في دماؤها والطفلين بجانبها.

فيما قام الزوج بالذهاب إلي مقر إقامتهما الاصلي في قرية الشخلوبة بمركز ومدينة سيدي سالم بكفر الشيخ وقام بتسليم نفسه للشرطه وابلاغهم هناك بما فعله بزوجته في المصيف وقتلها وتركها هناك.

وكان اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقي إخطارًا من العميد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة مطوبس، بتلقي مركز الشرطة بلاغًا من السعيد محمد السعيد عاطف، 37 عامًا، سمسار عقارات، بالعثور على جثة ربة منزل بوحدة سكنية تابعة له بشاطئ الزهراء بمصيف بلطيم.

انتقل مأمور مركز شرطة البرلس، رفقة الرائد عمرو فتح الله، رئيس مباحث المركز، وقوة من المركز، ونقطة شرطة مصيف بلطيم، وتبين أن الجثة لـ أنغام.ع.ا.ا، 18 عامًا، وتقيم طرف زوجها بقرية الشخلوبة، في مركز سيدي سالم، فيما كشفت المعاينة أن الجثة بها جرح طولي بعرض البطن، وكذلك آثار خنق.

وعلي الفور شكل اللواء خالد محمدي، مدير المباحث الجنائية، بمديرية أمن كفر الشيخ، فريق بحث جنائي ترأسه العميد ياسر عبدالرحيم، رئيس مباحث المديرية، ضم العميد هيثم عبدالمقصود، رئيس فرع البحث الجنائي بالحامول، للوقوف على أسباب الحادث