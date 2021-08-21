هبوط أولى رحلات الإجلاء الجوى الأمريكى من أفغانستان فى قاعدة «رامشتاين» بألمانيا

ذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن أولى رحلات الإجلاء الجوي العسكري الأمريكي من أفغانستان قد هبطت في قاعدة "رامشتاين" الجوية في ألمانيا.



وأوضحت القناة أن الرحلة كان على متنها نحو 350 شخصًا، مضيفة أن الطائرة هبطت في السابعة مساء بالتوقيت المحلي لألمانيا.



وأشارت القناة إلى أن قاعدة "رامشتاين" سوف تكون محطة توقف مؤقتة، مؤكدة أنه لا توجد خطة طويلة الأجل لاستيعاب القادمين.



ومن المتوقع، حسب "سي إن إن"، أن تهبط المزيد من الرحلات الجوية في القاعدة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونقلت وكالة أنباء "رويترز"، في وقت سابق، عن مسؤولين أن الولايات المتحدة بدأت إخلاء سفارتها في كابول بأفغانستان.

و قال أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "لدينا مجموعة صغيرة من الناس تغادر الآن بينما نتحدث، وغالبية الموظفين على استعداد للمغادرة.. والسفارة مستمرة في العمل".

وكان من المتوقع أن يبدأ إجلاء معظم الدبلوماسيين، الأحد الماضي، وسط استمرار التقدم الخاطف لقوات حركة "طالبان" والذي أوصلهم إلى أبواب كابل خلال أيام معدودة.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة أنباء "رويترز" الإخبارية، عن مسؤولين أفغان أن طالبان سيطرت على مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان دون قتال و ذلك صباح الأحد الماضي، و أمنت الطرق التي تربط البلاد بباكستان.

وقال مسؤول أفغاني مقيم في منطقة جلال أباد: "لا توجد اشتباكات في الوقت الحالي في جلال أباد لأن الحاكم استسلم لطالبان.. السماح بمرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ أرواح المدنيين".

كما أكد مسؤول أمني غربي سقوط المدينة، و هي واحدة من آخر المدن التي ظلت تحت سيطرة الحكومة إلى جانب العاصمة كابول.