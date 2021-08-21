روسيا تكشف تفاصيل إسقاط صواريخ إسرائيلية فى سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء أمس الجمعة، أن منظومتين روسيتي الصنع، تابعتين للجيش السوري، تمكنتا من تدمير 22 من أصل 24 صاروخا، أطلقتها إسرائيل تجاه دمشق، مساء الخميس الماضي.

إسقاط صواريخ إسرائيلية في سوريا

وقالت: "منظومات صاروخية من طرازي (بوك-إم 2 أه)، و(بانتسير-إس) يمتلكها الجيش السوري، دمرت 22 من أصل 24 صاروخا أطلقتها الطائرات الإسرائيلية على سوريا مساء الخميس".

في السياق ذاته، أوضح فاديم كوليت نائب مدير مركز "حميميم" للمصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية داخل سوريا، أن 6 مقاتلات جوية إسرائيلية أطلقت 24 صاروخا تجاه محيط مدينتي دمشق وحمص، عبر المجال الجوي اللبناني.

وأشار إلى أن المنظومات روسية الصنع، المملوكة لسوريا، تمكنت من تدمير 22 صاروخا إسرائيليا، مؤكدا أن الهجوم الإسرائيلي لم يسفر عن خسائر مادية أو بشرية بين العسكريين السوريين.

إسرائيل تقصف محيط مدينتين سوريا

وشن الجيش الإسرائيلي قصفا عنيفا، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، ضد مواقع داخل سوريا، فيما تصدت الدفاعات الجوية السورية لذلك الهجوم، وتمكنت من إسقاط عدة صواريخ.

وقال مصدر عسكري سوري إنه في حوالي الساعة الحادية عشرة، مساء الخميس، نفذ الجيش الإسرائيلي هجوما صاروخيا عبر جنوب شرق العاصمة اللبنانية "بيروت".

وأشار المصدر العسكري السوري إلى أن الهجوم الإسرائيلي استهدف بعض النقاط في محيط مدينتي دمشق وحمص، مؤكدًا تصدي وسائط الدفاع الجوي للصواريخ الإسرائيلية وإسقاط معظمها.

