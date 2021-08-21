السبت 21 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

روسيا تكشف تفاصيل إسقاط صواريخ إسرائيلية فى سوريا

إسقاط صواريخ إسرائيلية
إسقاط صواريخ إسرائيلية في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء أمس الجمعة، أن منظومتين روسيتي الصنع، تابعتين للجيش السوري، تمكنتا من تدمير 22 من أصل 24 صاروخا، أطلقتها إسرائيل تجاه دمشق، مساء الخميس الماضي.

إسقاط صواريخ إسرائيلية في سوريا 

وقالت: "منظومات صاروخية من طرازي (بوك-إم 2 أه)، و(بانتسير-إس) يمتلكها الجيش السوري، دمرت 22 من أصل 24 صاروخا أطلقتها الطائرات الإسرائيلية على سوريا مساء الخميس".

في السياق ذاته، أوضح فاديم كوليت نائب مدير مركز "حميميم" للمصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية داخل سوريا،  أن 6 مقاتلات جوية إسرائيلية أطلقت 24 صاروخا تجاه محيط مدينتي دمشق وحمص، عبر المجال الجوي اللبناني.

وأشار إلى أن المنظومات روسية الصنع، المملوكة لسوريا،  تمكنت من تدمير 22 صاروخا إسرائيليا، مؤكدا أن الهجوم الإسرائيلي لم يسفر عن خسائر مادية أو بشرية بين العسكريين السوريين.

إسرائيل تقصف محيط مدينتين سوريا 

وشن الجيش الإسرائيلي قصفا عنيفا، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، ضد مواقع داخل سوريا، فيما تصدت الدفاعات الجوية السورية لذلك الهجوم، وتمكنت من إسقاط عدة صواريخ.
وقال مصدر عسكري سوري إنه في حوالي الساعة الحادية عشرة،  مساء الخميس، نفذ الجيش الإسرائيلي هجوما صاروخيا عبر جنوب شرق العاصمة اللبنانية "بيروت".
وأشار المصدر العسكري السوري إلى أن الهجوم الإسرائيلي استهدف بعض النقاط في محيط مدينتي دمشق وحمص، مؤكدًا تصدي وسائط الدفاع الجوي للصواريخ الإسرائيلية وإسقاط معظمها.
 

إسرائيل الجيش السورى إسقاط صواريخ دمشق حمص لبنان صواريخ اسرائيلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

من يحاسب على «المشاريب»؟

الأكثر قراءة

مفاجأة.. كارتيرون يعلن الاستغناء عن جنش

التفاصيل الكاملة حول موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

تفاصيل صدام «جنش» مع كارتيرون قبل مباراة سيراميكا كليوباترا

وزير التعليم: العام الدراسى الجديد «نظامى» كما كان قبل كورونا

رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021.. تفاصيل موعد التسجيل

خطوة على اللقب.. جدول ترتيب الدورى بعد فوز الأهلى والزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فيلم «old».. الإنسان فى مواجهة الزمن المتسارع

ماجد حبته

عودة السفينة الجانحة

صفوت البياضي

أمنية للشرق الأوسط ليست مستحيلة

جلال حمام

هل تصبح إثيوبيا بلقانًا جديدة؟

مؤمن المحمدي

الداعية

طارق وائل

كيف تجد طريقك الصحيح فى الحياة؟

د. محمد عفيفي

يوميات مصرى فى زمن «كورونا»

ماجد حبته

دعوة ودعاية

صور

الأهلي يتقدم على المصرى بثلاثية فى شوط أول مثير

نجوم الفن فى عزاء السيناريست فيصل ندا

يوم فى الفضاء بـ500 جنيه

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تكشف تفاصيل إسقاط صواريخ إسرائيلية فى سوريا

ميركل تجرى زيارة إلى إسرائيل.. الأسبوع المقبل

«كنائس فلسطين» تدعو كنائس العالم لإدانة انتهاكات الاحتلال للأقصى