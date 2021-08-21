«بسيون» عاصمة الكرة المصرية.. تألق أكبر لاعب سنًا بدوري شعبي

عن عمر 56 عامًا يشارك اللاعب مدحت خلف ابن مركز بسيون بدوري أنت البطل أكبر دوري شعبي في مصر، ويعد اللاعب أكبر اللاعبين سنًا علي مستوي الجمهورية.

كما أن اللاعب قد حقق ثلاث انتصارات متتالية في الدوري الذي ينفذه حزب مستقبل وطن ويتميز بلياقة بدنية ومهارة مشهود لها على أرض الملعب.

جاء ذلك تحت عبارات "أنت البطل - العبها صح - خلي موهبتك تتكلم"، إيمانًا من الحزب بوجود مواهب مصرية شابة قادرة على المنافسة وإبراز المهارات الرياضية ودعمها للوصول إلى الهدف، وخاصة في مجال كرة القدم، وهي اللعبة الرياضية الأولى والأكثر شعبية وتشجيعًا في العالم وخاصة بين أبناء الشعب المصري.



الدوري الشعبي





التفاصيل الكاملة للدوري الشعبي

كانت أولى مباريات الدوري في العاشر من شهر أغسطس الجاري للعام الحالي حتى السابع من أكتوبر لنفس العام، بجائزة نصف مليون جنيه للفريق الأول "البطل"، وجوائز تذكارية ومادية للفرق الفائزة.

بدأ الدوري التكوين من الوحدات الحزبية، حيث تلتزم كل وحدة حزبية بتكوين فريق، وتتم التصفية بنظام خروج المغلوب من دور واحد، وتصعيد الفريق الفائز بالقرية لتمثيل الوحدة في تصفيات المراكز، ويحصل الفريق على جائزة تذكارية عبارة عن ميداليات للفريق الأول والثاني والثالث، وجائزة مادية تحددها لجنة تنظيم المحافظة، ويحق للفريق الصاعد استبدال 3 لاعبين بحد أقصى من الفرق الأخرى المشاركة ومن اللاعبين المسجيلن بالبطولة على مستوى الوحدة.

وعلى مستوى المراكز تتم تصفية الفريق الفائز بالوحدات الحزبية بعد خروج الفريق الخاسر من دور واحد و يصعد الفريق الفائز لينافس على الصعود لمستوى المحافظة، ويفوز الفريق الأول بكل مركز على ميداليات وكأس المركز وحائزة مادية 10 آلاف جنيه والثاني على ميداليات و8 آلاف جنيه، والثالث على ميداليات و5 آلاف جنيه.

كما حضر الكابتن عبدالعزيز البمبي خال النجم محمد صلاح وعمدة نجريج مباريات فريق نجريج بدوري مستقبل وطن ببسيون لمشاهدة وتشجيع فريق نجريج والذي فاز بمباراته الأخيرة بخماسية نظيفة وسط فرحة لمشجعي فريق نجريج.