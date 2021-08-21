تقدما جاكلين عقيقي..
حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 21 أغسطس 2021
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت 21 أغسطس 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:
الحمل
مهنياً: كل شيء يسير بصورة أصحّ وأفضل في العمل، كما في حياتك الشخصية.
عاطفياً: إحذر اليوم من حدوث المشاكل الزوجية، لا تكن منعزلاً وافتح قلبك للحبيب من جديد.
صحياً: قد يطرأ أمر ما ينذر وضعك الصحي بالخطر ويبقيك في حال من القلق المستديم.
ومن مشاهير هذا البرج جومانا مراد
الثور
مهنياً: تكون قادراً على ضبط انفعالاتك، الا ان الجو يتحدث عن عملية فنية خلاقة، تعود عليك بنتائج إيجابية جداً.
عاطفياً: تشعر أنّ الحبيب يفرض عليك أموراً لا تحب أن تنفذها، لكنك تعده بتنفيذها.
صحياً: إياك والاستسلام لليأس أمام التناقص البطيء في فقدان الوزن، عليك الصبر قليلاً.
ومن مشاهير هذا البرج آل باتشينو.
الجوزاء
مهنياً: ستكون الأجواء مشجعة جداً على التنقل والتفاوض وعلى توسيع دائرة العلاقات العامة انطلاقة إيجابية بالنسبة اليك. تتمتع بمعنويات عالية وحظوظ قوية.
عاطفياً:عليك أن تخرج من أجواء العمل وتعطي المزيد من الوقت للحبيب وتهتم به كما يجب.
صحياً: لا تثر أي خلاف وانسحب من أي نزاع قد يوتر أعصابك.
ومن مشاهير هذا البرج راغب علامة.
السرطان
مهنياً: انه يوم التقدّم وطيّ صفحة الماضي لتعزيز الأسس فتكبر آمالك وطموحاتك وحاليًّا لا يوجد عائق في دربك.
عاطفياً: كن أكثر لباقه في طريقة كلامك مع الحبيب، وخطط لقضاء أمسية رومانسية معه.
صحياً: تورم في القدمين قد يثير قلقك ويزعجك، وهو ناتج من كثرة الوقوف في العمل.
ومن مشاهير هذا البرج مجدي يعقوب.
الاسد
مهنياً: قد تضطر إلى الدفاع عن نفسك أو تمرّ بعلاقة شخصية مهدّدة وتواجه بعض النزاعات.
عاطفياً: لا تحقد، فأنت طيّب القلب، سامح الحبيب إذا اقترف خطأ ما بحقك، وابدأ صفحة جديدة معه.
صحياً: لا تدّع أنك مشغول للتهرب من تلبية الدعوة إلى ممارسة المشي يومياً عند الصباح.
ومن مشاهير هذا البرج هاني سلامة.
العذراء
مهنياً: قد تتحفظ عن التعبير عن مشاعرك لتصحيح بعض الأمور، لكن عليك التعامل مع الواجبات بصبر وبمسؤولية.
عاطفياً: تعيش أسراراً في حياتك التي يحيط بها بعض الغموض، وهذا سلاح خطير لمواجهة الشريك.
صحياً: أنت صاحب نخوة وعزيمة لا تلين، وهذا ما يتضح جلياً من خلال نشاطك الرياضي المتواصل.
ومن مشاهير هذا البرج كيت وينسليت.
الميزان
مهنياً: يوم جيد آمالاً كبيرة وتدريجيًّا سوف تتوضّح لك الامور العالقة وتسقط الاقنعة.
عاطفياً: تزول الخلافات تدريجياً، وتصبح قادراً على فرض وجهة نظرك، فتنتصر على بعض المنافسة.
صحياً: تجنب قدر المستطاع المأكولات الدسمة مساء، واستعض عنها بتلك الخفيفة والصحية.
ومن مشاهير هذا البرج منة شلبي.
العقرب
مهنياً: حاذر التسرع وكن مسيطراً على نفسك، قد ترتكب أخطاء، إنتبه لأوضاعك المهنية.
عاطفياً: تعتزم قضاء وقت مع الحبيب في مكان هادئ بعيداً عن ضجة العمل ومشاغل الحياة.
صحياً: لا تترك الأمور تتفاقم على الصعيد الصحي، أعرض نفسك على طبيب مختص بالتغذية الصحية.
ومن مشاهير هذا البرج جستين بيبر.
القوس
مهنياً: تبرز أولويات لها علاقة بحياتك الشخصيّة والعائليّة فتهتم بمتطلّبات الأحباء وتسهر على راحتهم.
عاطفياً: تجتمع بالشريك وتناقش معه موضوعات متنوعة ومسائل عالقة وتبحثان عن حلول لبعض المشكلات الصغيرة.
صحياً: الابتعاد عن ممارسة هواياتك من مشي وسباحة وركض خفيف يسبب لك الإزعاج، عد إلى سابق عهدك.
ومن مشاهير هذا البرج جيرارد بيكيه.
الجدي
مهنياً: يتركّز البحث على قضية شرائية ومصاريف اضافية وبعثرة لبعض الاموال فتشعر بالغضب، وربما تكتشف فضيحة.
عاطفياً: تبرع في خلق الأجواء الملائمة لتقريب المسافة بينك وبين الحبيب، تسعفك التأثيرات على توضيح أمور بغية تذليل العقبات وإزالة الالتباسات.
صحياً: درهم وقاية خير من قنطار علاج، وساعة مشي يومياً خير من النوم ساعات طويلة.
ومن مشاهير هذا البرج إيهاب توفيق.
الدلو
مهنياً: توقع اتفاقاً كبيراً وتخوض مفاوضات في غاية الأهمية وتتلقى جواباً عن طروحات سابقة.
عاطفياً: يجب أن تتسلح بالصبر والإيمان والثقة بالنفس لمواجهة بعض المستجدات والذبذبات الصغيرة الآتية من هنا وهناك.
صحياً: أنظر إلى محيطك ترَ أن كثيرين انقلبت صحتهم رأساً على عقب وأصبحوا نشطين جراء ممارسة الرياضة يومياً.
ومن مشاهير هذا البرج شيريهان.
الحوت
مهنياً: تعيش توتراً وتأسفاً، وقد تحول ظروف خارجة عن إرادتك دون لقاء بعض الأشخاص أو الجماعات التي تسعى إليها.
عاطفياً: أدعوك الى تقديم بعض التنازلات في سبيل تهدئة الأوضاع بينك وبين الشريك.
صحياً: خفف من رفع الأوزان الثقيلة ولا تكثر من المشي صعوداً.
من مشاهير هذا البرج وائل كفوري.