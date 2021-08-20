السبت 21 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

محمد الحلو يطرب جمهور مهرجان القلعة للموسيقى والغناء (صور)

محمد الحلو من مهرجان
محمد الحلو من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

تألق جيل الوسط فى أمسية من الطرب الخالص حملت مذاق زمن الفن الجميل وأقيمت ضمن فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر.

وتغنى النجم محمد الحلو بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد عبد الستار بباقة مختارة من أعماله الشهيرة التى تعد من علامات الفن الجاد فى مصر والوطن العربى كان منها زيزينيا، ليالى الحلمية، اه واه، يا حبيبي، تتساوا، جت م الغريب، أهيم شوقا، صدقي، الأولة، عراف ولا كنت يوم بنكسر.

محمد الحلو 

يذكر أن الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء يحيي فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية في مصر والوطن العربي، هم: علي الحجار، هانى شاكر، هشام عباس، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، محمد الحلو، نادية مصطفى، أحمد جمال، مي فاروق، أحمد عفت، الشيخ ياسين التهامي، محمد حسن، طارق العربي طرقان وأبناؤه، كارمن سليمان، هشام عباس، محمد محسن، جنات، نسمة محجوب، دينا الوديدي، لينا شاماميان، كايرو كافيه بقيادة الموزع الموسيقي علي شرف، فريق وسط البلد، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق، سوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه، وائل الفشني، هلا رشدي، حازم شاهين، نداء شرارة، نوران أبوطالب، سبيد أوف هارتس باند بقيادة شريف عليان، محمد حسن، سعيد الأرتيست، بغدادي بيج باند وعازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز.

محمد الحلو 

ويقام مساء غدا السبت حفل غنائي لكل من المطرب وائل الفنشي ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته التاسعة والعشرين في تمام الساعة الثامنة مساء فيما تحيي المطربة لينا شاميمان حفلا غنائياً في تمام العاشرة مساء.

محمد الحلو
محمد الحلو
محمد الحلو
محمد الحلو
محمد الحلو
محمد الحلو
محمد الحلو
محمد الحلو
مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين مهرجان قلعة صلاح الدين مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الدكتور مجدي صابر

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