«الأعلى للصوفية»: هدفنا وضع التصوف الإسلامى على الطريق الصحيح

قال الدكتور عبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ورئيس المجلس الأعلى للصوفية، إن الندوات العلمية التي ستنظم داخل المشيخة العامة للطرق الصوفية خلال الفترة الحالية، تهدف بالأساس لنشر التصوف الإسلامي الصحيح، وتعريف شيوخ الطرق الصوفية بالأدوات الصحيحة التي تمكنهم من نشر المنهج الصوفى بالأسلوب العلمي.

وتابع "القصبي"، خلال الندوة العلمية الأولى التي أقيمت، مساء الجمعة، بمقر المشيخة العامة للطرق الصوفية، قائلًا: الطرق الصوفية ستشهد نقلة نوعية خلال الفترة المقبلة؛ نظرًا للدور الكبير الذي ستقوم به في الشارع المصري، لتعريف وتعليم الناس مبادئ الإسلام الوسطي، إضافة إلى محاربة الأفكار المتطرفة التي سعت الجماعات المتطرفة إلى نشرها بين الناس خلال الفترة الماضية، وستسعى الطرق الصوفية لنشر الوسطية الدينية بكل ما أوتت من قوة.

وكانت المشيخة العامة للطرق الصوفية، أعلنت في وقت سابق تنظيم سلسلة ندوات علمية فى مقرها الجديد بالدراسة، حيث يشارك في هذه الندوات عدد من شيوخ وعلماء الطرق والزوايا الصوفية بمصر، وتهدف هذه الندوات العلمية إلى التأكيد على الدور العلمي للطرق الصوفية فى مصر، وحث الطرق على مزاولة نشاطها الصوفي والعلمي والديني والثقافي، وذلك من أجل إخراج المريدين من حالة الضيق التي يمرون بها بسبب توقف الموالد والفعاليات بسبب جائحة فيروس كورونا.