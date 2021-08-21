السبت 21 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مستشفيات دمياط تحقق المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مكافحة العدوى

محافظ دمياط
محافظ دمياط

أعلنت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن تحقيق مستشفيات دمياط المركز الأول على مستوى الجمهورية فى تقييم إجراءات مكافحة العدوى، وذلك وفقًا لما جاء ببيان الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة والسكان، خلال الزيارة الاشرافية لمستشفيات المحافظة.

وأضافت المحافظ أن مستشفى الحميات والجهاز الهضمي جاءت فى صدارة ذلك التقييم يليها مركز القلب والجهاز الهضمي، منوهة الى أن المحافظة قد حققت هذا المركز على مدار ثلاث سنوات متتالية منذ عام 2019.

ومن جانبه،، أكد الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة ان فريق الإدارة العامة لمكافحة العدوى قد أشاد بالمستوى المييز لمستشفيات المحافظة وذلك على مستوى الجمهورية، متوجهًا بالشكر إلى الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على ما يقدمونه من دعم غير مسبوق للقطاع الصحى بدمياط.

كشفت مديرية الصحة عن خطتها لاستكمال عمل القوافل لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا بعدد من المناطق.

وتأتى محاور تلك الخطة التى ستبدأ غدًا السبت الموافق 21 أغسطس وحتى الإثنين 23 أغسطس وفقًا لما هو موضوع بالجدول الآتى، علمًا بأن فرق توزيع اللقاح للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة تعمل منذ الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، كما تعمل فرق توزيع اللقاح للمواطنين من الثالثة عصرًا حتى التاسعة مساءًا.

وتناشد المديرية  المواطنين والعاملين بأجهزة الدولة الراغبين فى تلقى لقاح فيروس كورونا المستجد التسجيل على الموقع الرسمى للوزارة، كما سيتم تطعيم المواطنين الذين لم يحصلو على موعد محدد فى المراكز الثابتة بالمحافظة، ويستثنى من ذلك المواطنين الراغبين فى السفر حيث أنه تم تخصيص مراكز خاصة بهم لتوزيع اللقاح.

محافظ دمياط محافظة دمياط دمياط منال عوض صحة دمياط

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