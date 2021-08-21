السبت 21 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

المقبلات الأشهر على سفرة المصريين.. هل المخللات صحية لجسم الإنسان؟

المخلل
المخلل

تعتبر المخللات من المقبلات المفضلة لدى الكثيرين، ولكن السؤال يراوض الكثيرين، هل المخللات صحية؟، حيث تحظى هذه الأكلة المشهورة في الكثير من البلدان العربية والغربية أيضًا بشهرة كبيرة، فالبعض يلقبها بـ"فاتح الشهية".

هناك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار عند البحث عن المخللات ذات الفوائد الصحية المحتملة، ففي التقرير التالي يجيب خبراء التغذية بموقع "health" الطبي على هذا السؤال.

 

حقائق غذائية عن المخللات

المخللات ما هي إلا خضروات منقوعة بالملح، لذا قيمتها الغذائية ترتبط بالخضروات، حيث يحتوي المخلل على سعرات حرارية فقط وكمية ضئيلة من الفيتامينات والمعادن - باستثناء فيتامين “ك”، الأمر الذي قد يتسبب في الكثير من المشاكل الصحية.

أوضح الباحثون، أن المخللات غنية بالصوديوم بشكل عام، فإذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو كنت حساسًا للصوديوم، فتأكد من محتوى الصوديوم بالعبوة لتجنب المشكلات الصحية الخطرة.

 

دراسة: “مياه المخلل” تساعد في تخفيف تقلصات العضلات

أكد عدد من الباحثون في جامعة "هارفارد" أن مياه المخلل والتي تحتوي على الصوديوم والخل، تساهم بشكل كبير في منع التقلصات التي تصيب العضلات، الأمر الذي يجعلها مناسبة للرياضيين ولكن بالحد المعقول، فالإفراط فيها تناول "المخلل" يساهم في الكثير من المشكلات الصحية.

كما أن مياه المخلل، قد تساهم في حل محل كمية الصوديوم المفقودة في العرق خلال ممارسة التمارين الرياضية، وبالتالي يؤخر إفراغ المعدة، مما يؤدي إلى إبطاء امتصاص العناصر الغذائية في جسم الإنسان.

أكد الباحثون، أنه طالما المحتوى العالي من الصوديوم لا يمثل مشكلة لصحتك، فإن المخللات المخمرة التي يتوفر فيها حمض " البروبيوتيك "قد تقدم فوائد مرتبطة بهذه الميكروبات الصديقة، والتي تتمثل في تحسين عملية الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى حرق الكثير من الدهون للأشخاص الذين يتبعون الحميات الغذائية.

دراسة ضغط الدم التمارين الرياضية ارتفاع ضغط الدم الفيتامينات المخلل

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