مركز شباب الغريب يكشف تفاصيل تعدي جمهور «ششتا» على اللاعبين بالضرب

قال مجدي الشايب، رئيس مجلس إدارة مركز شباب الغريب، إن واقعة تعرض لاعب من فريق مركز شباب ششتا، خلال المباراة النهائية لدوري مراكز شباب القرى لكرة القدم على مستوى المركز، فيها بعض الملابسات التي يجب كشفها، مؤكدًا أنه سيتقدم بمذكرة لإدارة شباب زفتى، ومديرية الشباب بالغربية، ووزير الشباب والرياضة، لرفع ما وصفه بالظلم الواقع على فريقه.

معركة بدوري مراكز الشباب

وأكد “الشايب” في حديثه لـ«الدستور»، أن لاعب مركز شباب ششتا هو الذي بدأ افتعال المشاكل بضرب لاعب فريق الغريب أثناء توقف المباراة لعلاج زميله، معاقبًا إياه على ما ظن أنه تضييعًا للوقت، رغم أن أحد اللاعبين من فريق الغريب بالفعل كان مصابًا وعلى أرض الملعب، متسائًلا كيف نُتهم بافتعال مشاكل ونحن متقدمين بأربعة أهداف مقابل هدف، والمباراة في طريقها للنهاية، ونستعد للإحتفال بالفوز.

معركة بدوري مراكز الشباب



وأضاف رئيس مجلس إدارة مركز شباب الغريب، أن المشكلة حدثت عندما ضرب لاعب فريق ششتا لاعب فريق الغريب، فرد لاعب الغريب بالضرب فحمل لاعب الغريب قطعة حديد من خارج الملعب محاولًا الضرب في الجميع فتصدى له الحضور، مطالبًا بفحص الفيديوهات والصور للتأكد من أن أحد جماهير ششتا هو من كان يحمل السلاح، ونزل به الملعب ويظهر في الصور، قائلًا إنه “منتظر التحقيق بفارغ الصبر للحصول على حق لاعبيه وبلده”.

معركة بدوري مراكز الشباب



وحرر مجلس إدارة مركز شباب قرية ششتا التابعة لمركز ومدينة زفتى في محافظة الغربية، محضرًا يتهم فيه شخصًا من جمهور مركز شباب الغريب، بالتعدي على لاعب الفريق أثناء المباراة النهائية للفريقين، بدوري مراكز الشباب، وإصابته بجرح قطعي في الوجه.

معركة بدوري مراكز الشباب

وتلقى مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من مسئولي مجلس إدارة مركز شباب ششتا يفيد بتعدي شخص من جمهور مركز شباب قرية الغريب على لاعب بالفريق، أثناء المباراة النهائية لدورى مراكز الشباب، والمقامة على ملعب مركز شباب الغريب، مما أدى إلى إصابته بجرح قطعى فى الوجه. وعلى الفور تم نقل اللاعب لمستشفى زفتى العام، وتحرير محضر برقم 35 أحوال قسم شرطة زفتى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

معركة بدوري مراكز الشباب

وأكد عادل عبدالحليم، مدير إدارة شباب زفتى، أنه سيتم فتح تحقيق فيما حدث، وسيقوم بتحويل الأمر برمته للشئون القانونية، وللنيابة العامة حال إثبات إدانة طرف، مؤكدًا أن الواقعة لن تمر مرور الكرام.