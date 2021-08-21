«ثقافة أسوان» تحتفل بيوم وفاء النيل (صور)

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، يوم ثقافي للطفل بمناسبة الاحتفاء "بيوم وفاء النيل"، وذلك في أطار تنمية مهاراته الفنية، بفرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد سيد، بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة محمد إدريس، وذلك بالتعاون مع قسم ثقافة الطفل و مدرسة المواساة الإعداية.

يوم وفاء النيل بثقافة أسوان

تضمنت الفعاليات محاضرة بعنوان "نعمة الماء" ألقاها حسين بكري تحدث عن الماء، وأنه أساس الحياة فهو مهم جدًا لاستمرار حياة الكائنات الحية على الأرض، وأهمية الحفاظ على المياه من الإسراف والإهدار، واستخدامات المياه صناعة العديد من المنتجات و نمو المحاصيل الزراعية بشكل صحي.

يوم وفاء النيل بثقافة أسوان

كما أقيمت ورشة عمل فنية للمدربة الفنانة ولاء حسين "تصميم بوست مركب فرعونى"، إلى جانب ورشة عمل لتعلم "تركيب وإصلاح صنبور المياه" نفذها مصطفى ضوى مهندس بشركة مياه الشرب، وقد قام بعض الأطفال بتنفيذ التجربة بشكل عملي.

يوم وفاء النيل بثقافة أسوان

تلا ذلك اكتشاف لبعض مواهب الأطفال، حيث قام يوسف أحمد بالغناء، وإيمان ويحيى ومريم بالإنشاد الديني، وسط جو من البهجة.

يوم وفاء النيل بثقافة أسوان

يوم وفاء النيل بثقافة أسوان

يوم وفاء النيل بثقافة أسوان