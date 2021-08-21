انتشال جثة مسن مجهولة من ترعة الحلوة فى المطرية

انتشل بعض الأهالي في المنطقة المحيطة بترعة الحلوة بمنطقة المطرية محافظة القاهرة، جثة طافية على المياة، فيما تم إبلاغ النجدة، التي أخطرت قوات الحماية المدنية.

وتوجه فريق أمني إلى مكان الحادث، وجرى انتشال الجثة، وجرى نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من الفحص أن الجثة لرجل مسن لقي مصرعه غرقا بمنطقة المطرية وجاري فحص الواقعة لكشف ملابسات الوفاة.

كان مأمور قسم شرطة المطرية قد تلقى بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة في مياه ترعة الحلوة بدائرة قسم شرطة المطرية.

وتبين بالفحص أن الجثة لمسن في العقد السادس من العمر يرتدي ملابسه كاملة ولا تظهر على الجثة إصابات ظاهرية الا اختفاء مبدئي في معالمها ، وجرى إيداعها المشرحة.

تحرر محضر بالواقعة، وجرى تعميم نشرة بمعالم القتيل وفحص بلاغات التغيب وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.