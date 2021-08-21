السبت 21 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

البحث عن سائق دهس بائع خضار بسيارته في الجبل الأصفر

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

حددت الأجهزة الأمنية هوية المتهم بقتل بائع خضار متجول، ودهسه أسفل عجلات سيارته في منطقة الجبل الأصفر بالخانكة بمحافظة القليوبية، وأعدت الأجهزة الأمنية عقب فحص خط سير السيارة التي هرب قائدها وترك المصاب وسط بركة من الدماء، ولاذ بالفرار دون محاولة إسعافه.

وأوضحت مصادر لـ«الدستور» أن القبض على المتهم خلال ساعات، على أن يتم عرض المتهم على النيابة العامة فور ضبطه.

تفاصيل دهس سيارة لـ بائع خضار في الخانكة 

تواصل النيابة التحقيق في واقعة مصرع بائع خضار، بمنطقة الجبل الأصفر بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، واستمعت لشهادات مواطنين من موقع الحادث وطلبت البحث عن كاميرات مراقبة وتفريغها.

كما صرحت النيابة العامة بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، وسرعة ضبط قائد السيارة.

ولقي بائع خضار مصرعه بمنطقة الجبل الأصفر بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، إثر اصطدام سيارة نصف نقل به أثناء استقلاله عربته الكارو من الخلف، وإصابته بنزيف بالمخ والصدر، وفر قائد السيارة هاربا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى السلام العام، باستقبال شخص مصاب بنزيف بالمخ والصدر، وتوفي إثر إصابته، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لكان الواقعة. 

بعد المعاينة والفحص تبين أنه أثناء سير "صبري. أ"، 67 سنة، بائع خضار متجول، مقيم منشية الجبل الأصفر دائرة المركز، مستقلا عربة كارو بناحية محل إقامته، اصطدمت به سيارة نصف نقل من الخلف، وفر قائدها هاربا، مما تسبب فى إصابته بنزيف بالمخ والصدر، وجرى نقله للمستشفى إلا أنه توفى إثر إصابته.

التحقيق مصرع بائع خضار الجبل الأصفر مدينة الخانكة ضبط قائد السيارة

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