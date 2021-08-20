نجوم الفن فى عزاء السيناريست فيصل ندا

توافد عدد من الفنانين على عزاء السيناريست الراحل فيصل ندا الذي عقد مساء اليوم، بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين، ومنهم الأمير أباظة وسمير صبري وفاروق فلوكس.

وتوفى السيناريست فيصل ندا وذلك بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 81 عاما.

ويعد فيصل ندا، واحدا من أشهر المؤلفين في مصر، حيث ترك بصمة كبيرة في قطاعى السينما والدراما التليفزيونية، كما له العديد من المسرحيات التي تعد بصمة في مشواره الفني، هذا بالإضافة إلى أنه ساهم في دفع عجلة الإنتاج السينمائى منذ عام 1968 بعد تأميم صناعة السينما المصرية، كما تعاون مع النجم الكبير سمير غانم في عدة أعمال مختلفة كان أبرزها 5 مسرحيات حققت نجاحا كبيرا.

تعد أشهر المسرحيات التي شهدت تعاون فيصل ندا مع الفنان سمير غانم، مسرحية "المتزوجون" وشاركه في البطولة، جورج سيدهم, شيرين, نجاح الموجى وغيرهم.وتأتى أيضا مسرحية "اهلا يا دكتور" من المسرحيات الناجحة أيضا للسيناريست فيصل ندا، وهى من بطولة سمير غانم, جورج سيدهم، دلال عبد العزيز، ايفا، مجدى كامل، إبراهيم نصر.

عزاء فيصل ندا

عزاء فيصل ندا

عزاء فيصل ندا

عزاء فيصل ندا

عزاء فيصل ندا

عزاء فيصل ندا

عزاء فيصل ندا

عزاء فيصل ندا

عزاء فيصل ندا

عزاء فيصل ندا(1)

عزاء فيصل ندا

عزاء فيصل ندا

عزاء فيصل ندا

عزاء فيصل ندا

عزاء فيصل ندا

عزاء فيصل ندا

عزاء فيصل ندا

عزاء فيصل ندا

عزاء فيصل ندا

عزاء فيصل ندا

عزاء فيصل ندا

عزاء فيصل ندا