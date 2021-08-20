الجمعة 20 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الأمم المتحدة تجدد شكرها لمصر لسماحها للاجئين بالتسجيل بنظام التعليم العام

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

جدد مكتب المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في مصر شكرها لمصر على سماحها للاجئين وطالبي اللجوء الذين انتهت صلاحية وثائقهم بالتسجيل في نظام التعليم العام.

ونوهت المفوضية في بيان لها بأن مصر تُمكّن الطلاب اللاجئين من سوريا واليمن والسودان وجنوب السودان من الحصول على فرص التعليم بشكل متساوٍ مع الطلاب المصريين.

ومن جانبها، قالت عسير المضاعين، ممثل المفوضية في مصر، "نشكر وزارة التربية والتعليم المصرية على قرارها السماح للطلاب اللاجئين الذين انتهت صلاحية وثائقهم بالتسجيل في العام الدراسي القادم. سيضمن هذا القرار حماية آلاف الطلاب وعدم تسربهم من التعليم".

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