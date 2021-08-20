الجمعة 20 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس التونسى يصدر أمرًا بإنهاء مهام الأمين العام لمكافحة الفساد

قيس سعيّد
قيس سعيّد

قالت الرئاسة التونسية، إن الرئيس قيس سعيّد، أصدر أمرًا رئاسيًا يقضي بإنهاء مهام أنور بن حسن، الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وأوضحت الرئاسة التونسية، في بيان، أن المكلف بالشئون الإدارية والمالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سيتولى مباشرة جميع أعمال التصرف التي يقتضيها السير العادي لمصالح الهيئة، وذلك بصفة وقتية.

كما أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمرًا رئاسيًا يقضي بإنهاء تكليف السيّد علي سعيّد بمهام والٍ بولاية بن عروس.

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