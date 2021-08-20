السودان: ارتفاع منسوب النيل ليسجل 17.2 متر بمحطة الخرطوم

قالت وكالة الأنباء السودانية، إن لجنة الفيضان بوزارة الري توقعت في تقريرها اليومي استقرار مناسيب النيل بمعظم القطاعات، عدا قطاع عطبرة – مروي الذي يشهد ارتفاعا بمعدل 10 سنتمترات وشندي – عطبرة الذي يشهد ارتفاعا بمعدل 3 سنتمترا.

وأضافت بأن النيل سجل اليوم الجمعة عند محطة الخرطوم 17.02 متراً أقل من أعلى منسوب للفيضان بـ 64 سنتمترا وسجلت محطة عطبرة 16.10 مترا أقل من أعلى منسوب بـ 54 سنتمترا وسجلت محطة شندي 17.83 مترا أقل من أعلى منسوب 61 سنتمترا.

وسجل الإيراد اليوم عند الحدود السودانية الأثيوبية في النيل الأزرق 629 مليون متر مكعب، فيما سجل نهر عطبرة 403 مليون متر مكعب والنيل الأبيض 135 مليون متر مكعب.