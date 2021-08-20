انتشال جثة شاب غرق فى النيل بنقادة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري، اليوم الجمعة، من انتشال جثة شاب غرق في نهر النيل بجوار "مرشح" مياه قرية طوخ بنقادة جنوب قنا.

تلقي اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد انتشال جثة شاب غرق في نهر النيل بنقادة جنوب محافظة قنا.

وانتقلت قوات من الإنقاذ النهري تحت إشراف العميد هاني الأتربي، مدير الحماية المدنية بقنا، وبرئاسة النقيب أسامة حمدي، وانتشلت جثة خالد سعيد، شاب بنقادة، غرق في نهر النيل.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، وإيداع الجثة المستشفى.