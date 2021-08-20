الجمعة 20 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتشال جثة شاب غرق فى النيل بنقادة

انتشال جثة شاب غرق
انتشال جثة شاب غرق

تمكنت قوات الإنقاذ النهري، اليوم الجمعة، من انتشال جثة شاب غرق في نهر النيل بجوار "مرشح" مياه قرية طوخ بنقادة جنوب قنا.

تلقي اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد انتشال جثة شاب غرق في نهر النيل بنقادة جنوب محافظة قنا.

وانتقلت قوات من الإنقاذ النهري تحت إشراف العميد هاني الأتربي، مدير الحماية المدنية بقنا، وبرئاسة النقيب أسامة حمدي، وانتشلت جثة خالد سعيد، شاب بنقادة، غرق في نهر النيل.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، وإيداع الجثة المستشفى.

قوات الانقاذ النهري انتشال جثة شاب نهر النيل قرية طوخ بنقادة قنا

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