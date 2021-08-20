الزمالك يقرر عودة كل المعارين.. وكارتيرون يهدد بالرحيل بسبب ملف الصفقات

أصبح استمرار باتريس كارتيرون على رأس المسئولية الفنية لفريق الكرة بنادى الزمالك غير مؤكد، خلال الموسم المقبل، وهدد المدرب الفرنسى إدارة «القلعة البيضاء» بالرحيل، بسبب خلافاته القوية مع لجنة الكرة فى النادى حول ملف الصفقات الجديدة.

وحصلت لجنة الكرة على توقيع بعض اللاعبين الجدد، وعلى رأسهم عمرو جمال، مهاجم فريق طلائع الجيش، لكن «كارتيرون» رفض ضمه لعدم قناعته بإمكاناته الفنية، وكذلك الأمر بالنسبة لثنائى المصرى البورسعيدى «عمر كمال عبدالواحد وكريم العراقى»، اللذين قال المدير الفنى للزمالك إن الفريق ليس فى حاجة لهما، ومع ذلك حصلت لجنة الكرة على توقيع الأول، وتواصل التفاوض على ضم الثانى.

وأوصى «كارتيرون» بضم لاعب وسط أجنبى «سوبر»، ليحل محل التونسى فرجانى ساسى، الذى رحل لصفوف الدحيل القطرى، لكن لجنة الكرة رفضت الطلب، وتمسكت بالتعاقد مع مهند لاشين، لاعب وسط فريق طلائع الجيش، معتبرة إياه لا يقل عن أى لاعب أجنبى.

وتكرر الأمر ذاته بعدما طلب «كارتيرون» التعاقد مع مهاجم أجنبى «سوبر»، فرأت لجنة الكرة ضرورة الاكتفاء بضم لاعب محلى فى خط الهجوم، وتحديدًا حسام حسن، مهاجم فريق سموحة.

وطلب مدرب الزمالك التعاقد مع التونسى حمدى النقاز، لحل أزمة الجبهة اليمنى فى الفريق، وتسوية الشكوى المقدمة من اللاعب ضد النادى لدى «فيفا» بصورة ودية، لكن اللجنة رفضت بشدة بسبب هروب اللاعب وتقديمه هذه الشكوى.

وأرسل مسئولو الزمالك خطابات لكل اللاعبين المعارين، طالبوهم فيها بالعودة من جديد مع نهاية الموسم الجارى، لغلق الباب أمام الرحيل المجانى لأى منهم، وهم: مصطفى فتحى «سموحة»، ورزاق سيسيه «الاتحاد السكندرى»، وعمر السعيد «الجونة»، ومحمد أوناجم «الوداد المغربى»، فضلًا عن كريم بامبو، الذى تلقى الزمالك عرضًا من البنك الأهلى لشراء خدماته بصفة نهائية، خلال الموسم المقبل، بعدما اقترب الفريق من البقاء فى الدورى الممتاز، وابتعد عن دائرة الهبوط.

فيما أصبح مصير المغربى محمد أوناجم، لاعب الفريق الذى انتهت إعارته إلى الوداد المغربى، مرتبطًا بعدم التعاقد مع لاعب أجنبى فى الموسم المقبل، وسط وضع باتريس كارتيرون وإدارة الزمالك أولوية للتعاقد مع لاعب أجنبى جديد.

وحال عدم النجاح فى التعاقد مع لاعب أجنبى جديد، سيقرر مسئولو الزمالك والجهاز الفنى لفريقه عودة «أوناجم»، خلال الموسم المقبل، بعد انتهاء إعارته لصفوف فريق الوداد المغربى، الذى كان يرغب فى تجديد إعارته أو شرائه بشكل نهائى، لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب إدارة «القلعة البيضاء».

ورغم تألق مروان حمدى، مهاجم الفريق، فى المباريات الماضية، استقر الجهاز الفنى على رحيله خلال الموسم المقبل، والبحث عن مهاجم أجنبى جديد للتعاقد معه، وسط رؤية «كارتيرون» بأنه لا يمكن الاعتماد على اللاعب بشكل أساسى، ورغبته فى ضم مهاجم جديد، إلى جانب التونسى سيف الدين الجزيرى.