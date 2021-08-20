«فلسفة البلوك».. العالم السرى لـ«السوشيال ميديا»

فى كتابه «فلسفة البلوك.. ما فعلته بنا السوشيال ميديا»، الصادر مؤخرًا عن دار «دون» للنشر والتوزيع، استطاع الكاتب الصحفى محمد عبدالرحمن أن يحلل طريقة تفاعل المصريين على مواقع التواصل الاجتماعى، بطريقة مبسطة وأسلوب ممتع.

يقدم «عبدالرحمن» تحليله فى ٢٠٠ صفحة تقريبًا، ويثير عدة تساؤلات مثل: هل يخرج الشخص من حياتك للأبد بمجرد أن تضغط زر البلوك على فيسبوك أو إنستجرام أو غيرهما من وسائل التواصل الاجتماعى؟.. هل تسعى للشهرة وتطمح أن تكون مدونًا؟.. وهل أدمنت متابعة مختلف الحسابات بشكل يومى؟

كما يشتمل الكتاب على تحذيرات من مخاطر السوشيال ميديا، وتأثيرها السلبى على حياتنا، بأسلوب متميز.

ويقدم الكاتب للقارئ محاولة لفهم الطريقة المثلى للتعامل مع هذه المواقع، حيث يجد القارئ تفسيرًا لسلوكيات كثير من المستخدمين والمشاهير على تلك المنصات، وسيتمكن من فهم فلسفة كل فعل على حدة، وتحليل مواقف وظواهر أثارت الدهشة، وكان لا بد من سبر أغوارها.

ويبدأ الكاتب فصول مؤلفه بإهداء إلى مؤسس «فيسبوك» نصه: «إلى مارك زوكربيرج.. جوائز نوبل لم تغفر لصاحبها اختراع الديناميت»، وتبعه ٢٩ فصلًا، تناول فى كل واحد منها عدة أمور اختبرها غالبيتنا على شبكات التواصل الاجتماعى، واستطاع أن ينقلها إلينا بسهولة، مستندًا فى ذلك إلى مهاراته الصحفية وخبرته الكبيرة فى هذا المجال.

واعتمد «عبدالرحمن» فى عرض رؤيته النقدية فى طريقة تفاعلنا مع الأحداث، على مواقع التواصل الاجتماعى، على الأمثال الشعبية و«الإفيهات» المقتبسة من أفلام شهيرة.

ونجح فى وصف عالم السوشيال ميديا بشكل دقيق، من خلال تحليل شخصيات شهيرة فى هذا العالم الافتراضى، إضافة إلى دق ناقوس الخطر للتحذير من التماهى المرضى مع هذا العالم المصطنع.