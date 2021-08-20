سارة شريف تكتب: حرائق السلام

ماذا ستفعل إذا رأيت طفلًا يهوديًا تائهًا فى الصحراء؟.. هل ستنقذه؟.. هل ستتقاسم معه زجاجة المياه وقطعة الخبز الوحيدة التى فى حوزتك؟.. أم ستتركه يموت؟.. هذا ليس اختبارًا للإنسانية، هو فقط منظور آخر للواقع.

بإمكانك أن تساعده وتنقذ حياته، وتظل مؤمنًا بأحقية الفلسطينيين فى دولة لهم، هذا لا يتعارض مع ذلك، بإمكانك أن تكون أيديولوجيًا وإنسانًا فى آن واحد، صدقنى لا شىء يمنع.

العقيدة الأمريكية التى ترى أن الأمور إما فى الجانب الأبيض أو الأسود ثبت لاحقًا أنها تحتاج لمراجعة، والعقيدة الروسية أثبتت فى لحظة الحقيقة أن الحياة كلها يمكن أن تقع فى الجانب الرمادى، هذا الوصف ليس بعيدًا عن رؤيتنا لإسرائيل ولليهود.

من قال إنه إما حبًا جارفًا أو كراهية عمياء؟ إما بطولة أو خيانة؟، هناك توصيفات أخرى تقع فى المنطقة الرمادية، وقد علمتنا السياسة أن كل شىء يقع فى المنطقة الرمادية، وإن الروس كانوا على حق.

الأيام الأخيرة كان العالم يحترق، حرائق الغابات نشبت فى جنوب أوروبا «كرواتيا واليونان وألبانيا»، ووصلت لإسبانيا وإيطاليا، وكانت غير مسبوقة فى تركيا والجزائر، وخلال اليومين الأخيرين نشبت فى القدس.

المغرب عرضت المساعدة على الجزائر رغم الخلاف، وتركيا عرضت المساعدة على اليونان رغم النزاع، والأكثر إثارة أن السلطة الفلسطينية أرسلت مساعدة لإسرائيل.

النمطيون سيعتبرون المساعدة نتاجًا للتعاون بين إسرائيل والسلطة فى عدة مجالات أمنية واقتصادية، ولكن الحقيقة الأخرى أنه فى لحظة ما هناك أمور قد تعلو فوق الخلافات السياسية، وأن العلاقات بين الدول والشعوب قد تتجاوز خطوط الخلافات فى أزمة ما.

من السيئ أننا لا نزال نتناقش فى بديهيات الإنسانية، ونبررها!

قد أختلف معك، وأعارضك وأرفضك، لكننى فى لحظة الحقيقة قد أبذل كل ما فى وسعى لإنقاذ حياتك، هذا لايعنى أن الصراع انتهى، ولكن هناك أمورًا ستظل متوازية، لأننا بشر.

لماذا نتعجب عندما نرى صورة إسرائيلى يساعد رجلًا فلسطينيًا مُسنًا؟، ولماذا لم نصدق أن أسرة من عرب ٤٨ تبرعت بأحد أعضاء طفلها المتوفى لإنقاذ طفل يهودى؟، ولماذا لم يخبرنا أحد أن هناك طبيبًا فلسطينيًا من سكان الضفة يتخصص فى مستشفى إسرائيلى فى الأساليب المتقدمة لعلاج القلب عند الأطفال، وأن هناك مدرسة فى القدس تسمى «يد بيد» يدرس فيها الأطفال، عرب مع اليهود، جنبًا إلى جنب.

لماذا نتهم أى واقعة إنسانية بأنها مدبرة لأغراض دعائية؟، لماذا لا نصدق أن أمورًا كهذه يمكن أن تحدث فعلًا؟، هى تحدث فعلًا كل يوم، العالم ملىء بأمثال هؤلاء حتى فى هذه الأوقات، هذا الجانب الذى لم نعرفه.

هناك ٣٠٠ منظمة تدعو للسلام العالمى تعمل فى ٧٠ دولة فى العالم، و٩٩٠٣ منظمات تعنى بالبشر والإنسانية تعمل من الولايات المتحدة فقط، لديها أرقام مرعبة عن سلوك البشر، نحن بحاجة إلى مراجعة أنفسنا.

يمكننا الجدال حول التوقيت، لكن الوقت لن يكون فى أى وقت من الأوقات متأخرًا كى ندخل القليل من الإنسانية فى حياتنا رغم الخلافات، مسموح أن نعترف بأن العنصرية كانت دائمًا حولنا، نشأنا وكبرنا وهى جزء من حياتنا، لكن الإنسانية هى فى الحمض النووى لنا.