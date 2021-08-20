الكاتبة الروسية ناتالي كورتوج: ترجمة الأعمال الإبداعية تعكس اهتمام الآخر بما تقدمه

عبرت الكاتبة الروسية ناتالي كورتوج عن سعادتها بترجمة أعمالها القصصية إلى العربية ومنها "الحكايات عن الأرنب" والذي تُرجم إلى العربية والصينية والإيطالية، وكتاب "حكايات الوسادة" ترجمة الدكتورة سامية توفيق.

وجاء حوار "الدستور" مع الكاتبة الروسية ناتالي كورتوج على هامش فعاليات العام الثقافي المصري الروسي، إلى نص الحوار:

- دائما ما يشار إلى أن أصعب كتابة هى المعنية بالطفل.. هل الكتابة للأطفال محض اختيارك؟

عرفت أنني سأكون كاتبة للطفل منذ كان عمري ست سنوات، وصلت لمرحلة الثانوية العامة ومن بعدها اتجهت الجامعة لأدرس بكلية الآداب، وكتبت أول قصة شعبية للطفل تحت عنوان "الفأر العجوز" وأنا بالسنة الأولى بدراستي بالجامعة، وطبعت بعد 20 سنة من كتابتي لها، لم أكن واثقة في الأمر ولكن كان لدى التصميم والإرادة أن أسير في اتجاه للكتابة للطفل.

ونعم، أوافقك الرأي بأن الكتابة للأطفال هي من أصعب أنواع الكتابات، كنت طوال السنوات التي سبقت الفأر العجوز وحكايات الوسادة كنت احتفظ بقصصي في أدراج مكتبي، ومجرد أن تحقق ذيوع وانتشار هذه الأعمال عبر نشرها، ولاقت استحسانا كبيرا، أعطت لى المزيد من الثقة في نفسي.

- هل الكتابة للأطفال معتمدة في الأساس على استنطاق وتجاور الكائنات الحية بالإضافة للجمادات؟

أنا متخصصة في التعامل في الأطفال، وحتى يشتبك الطفل مع العمل الإبداعي؛ على الكاتب أن يمتلك تلك الأدوات التى تجعل من قصصه رفيق للطفل، وجزء من اهتماماته اليومية.

- ماذا عن "حكايات الوسادة" وكيف جاءت؟

بدأت أكتب الحكايات وأطبعها، ولم أضع بعد له عنوان رئيس، وأخذت وقت كثير أفكر في الاسم، ومرة ذهبت لأختي في القرية، كانت ابنتها الصغرى تبكي وتصرخ، وأختى كانت تريدها أن تنام، ودار حوار بيني وبين ابنة أختي، قلت فيه لها لديك مخدة سحرية ستروي لك حكايات سحرية، ولعبت أنا دور المخدة وحكيت لها الحدوته، ونامت، ومن هنا جاء العنوان الرئيسي لحكايات الوسادة.

- هل تعرفين أن حكايات الوسادة بمثابة طقس شعبي تمارسه أغلب أمهاتنا في مصر والوطن العربي عبر سرد الحكايات والأحاجي الشعبية؟

في كل العالم تمارس الأمهات هذا الدور في القص سواء من الذاكرة أو عبر جديد ما تتابعه من كتابات جديدة للأطفال. هو طقس لا ينتهي مادام هناك أمهات حقيقيات، يمكن وصفه بطقس عالمي ولا ينتهي.

- كيف حققت ناتالي معادلة أن الكتابة للأطفال تكون عالمية؟

الشاعر بوشكين يقول كي "الروعة دائما تأتي في البساطة" والبساطة هذا أمر رئيسي في الكتابة.

- ماذا عن انطباعاتك عن الترجمة من الروسية إلى العربية؟

سعيدة بالترجمة إلى العربية، إلى الآن ترجمت أعمالي لخمس لغات منها العربية والصينية والإيطالية، وهذا يعكس اهتمام الأطفال بتلك الأعمال.