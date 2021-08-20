شباب «الجمهورية الجديدة» يتحدثون عن حملة التبرع بالبلازما

تحقق حملة «العلاج جواك» للتبرع بالبلازما، التى أطلقها اتحاد شباب الجمهورية الجديدة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، نجاحًا كبيرًا فى محافظة الإسكندرية، إذ تفاعل معها المواطنون هناك بشكل كبير، وذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما. وانطلقت الحملة فى مراكز تجميع البلازما بمحافظات: «القاهرة والجيزة والإسكندرية والغربية والمنيا»، حيث وجه الاتحاد الدعوة لكل المصريين بالمشاركة فى الحملة.

«الدستور» التقت مجموعة من الشباب المشاركين فى الحملة لإلقاء الضوء على الجهود المبذولة فى هذه الحملة.

ثروت عبدالرحمن: دور وطنى مهم لبناء الدولة والعمل اتسم بالتنسيق والتنظيم

أعرب ثروت عبدالرحمن، رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب ٢٠٣٠ للتنمية أحد أعضاء اتحاد شباب الجمهورية الجديدة بالإسكندرية، عن سعادته بالمشاركة فى حملة التبرع بالبلازما لما لها من فائدة كبيرة، فضلًا عن وجوده ضمن مبادرة رئاسية، من خلال كيان اتحاد شباب الجمهورية الجديدة.

قال «عبدالرحمن» إنهم تواجدوا منذ الثامنة صباحًا فى مقر بنك الدم بالمحافظة، ضمن حملة التبرع بالبلازما، مشيرًا إلى أن اليوم الأول تميز بالتنسيق والتنظيم من اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، الذى ضم العديد من الكيانات منها: «شباب البرنامج الرئاسى»، والمشاركون فى منتدى شباب العالم، والإعلاميون، والنقابات المهنية، ليكون الجميع تحت مظلة واحدة على مستوى الجمهورية.

وأضاف أنهم سجلوا بيانات المتبرعين، وتم ارتداء زى موحد يعبر عن شعار الحملة وشعار شباب الجمهورية الجديدة، وقدم أطباء بنك الدم توعية بأهمية التبرع بالبلازما والتبرع بالدم، وكيف ينقذ ذلك حياة المرضى.

وأشار إلى أنه شارك فى العديد من المبادرات الرئاسية، ومنها حملة ١٠٠ مليون صحة، ومبادرة نور حياة، ومنتدى شباب العالم ٢٠١٩، مشددًا على أن المبادرات الرئاسية فرصة لكل الشباب، وتصقل مهاراتهم من خلال التدريب والتثقيف والاندماج فى المجتمع ومتابعة المشروعات التى تقوم بها الدولة، لنكون جزءًا من بناء الوطن، وهو ما نادى به الرئيس عبدالفتاح السيسى، من خلال المؤتمرات الشبابية.

محمد رمضان: المواطنون تفاعلوا بقوة ونسير بخطى ثابتة

قال محمد رمضان أبوشعيشع، معيد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية من أعضاء اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، إن المواطنين استجابوا بشكل كبير لمبادرة الحملة القومية للتبرع بالبلازما.

وأضاف «أبوشعيشع» أن الشباب لهم دور كبير فى دعم الخطط التنموية للدولة، لافتًا إلى أن حملة التبرع بالبلازما التى جرت فى بنك الدم بالإسكندرية كانت فعالة جدًا، مختتمًا: «تأكدنا من أننا نسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة فى مصر». وأوضح أن الهدف من الحملة هو تشجيع جميع المواطنين على التبرع بالبلازما، والتوعية بأهميتها لأنها تنقذ الأرواح.

مروة حافظ: الرئيس يوحد الجهود التنموية تحت مظلة واحدة

عبرت مروة حافظ، رئيس مؤسسة «أنا مصراوية» عضو اتحاد شباب الجمهورية الجديدة بالإسكندرية، عن سعادتها بمشاركتها فى المشروع القومى للاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما، مشيرة إلى أن حملة «العلاج جواك» تهدف لدعم المبادرة والتوعية بدور الشباب وأهميته فى دعم مبادرة الرئيس السيسى.

وأضافت أن من أهم أهداف الحملة التشجيع على التبرع ودعم مشروع بلازما الدم، فضلًا عن التعريف باتحاد شباب الجمهورية الجديدة، الذى أطلقه الرئيس السيسى فى المؤتمر الأول لحياة كريمة، ودعوة الشباب للاشتراك فيه.

وذكرت أن الجهود التى يبذلها الرئيس السيسى جميعها لصالح الشباب، وحين أعلن عن اتحاد شباب الجمهورية الجديدة قال إنه تجمـع شبابى مـصرى يضـم مختلـف الفئـات الشبابية تحت مظلة واحدة، بهدف توحيد جهـود العمـل المجتمعى والتنموى فـى إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، لبناء الجمهورية الجديدة. وأشارت إلى أن الاتحاد يضم عددًا من الكيانـات الشبابية، والمبادرات والحركات المعنية بالعمــل العـام، والتنمية المجتمعية والسياسية، والتجمعات الشبابية من فئات متنوعة.