الجمعة 20 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوزبكستان تعيد 150 لاجئا أفغانيا إلى بلادهم

افغانستان
افغانستان

قالت وزارة خارجية أوزبكستان اليوم الجمعة إن أوزبكستان أعادت 150 لاجئا أفغانيا إلى أفغانستان في إطار اتفاق مع حركة طالبان وبعد طلبات قدمها اللاجئون أنفسهم.
وقالت الوزارة في بيان إن اللاجئين تلقوا ضمانات أمنية وإنهم جميعا أقروا بأن بإمكانهم العودة آمنين إلى ديارهم بعد إتمام "الإجراءات اللازمة".
ومن غير الواضح كم يبلغ عدد الأفغان الذين عبروا إلى أوزبكستان بعدما سيطرت طالبان على أفغانستان. ونفت أوزبكستان، الجمهورية السوفيتية السابقة، أن يكون أفغان بارزون، مثل القائد الأوزبكي الأفغاني عبد الرشيد دوستم من بين اللاجئين العائدين.
وفي بيان منفصل قالت وزارة خارجية أوزبكستان إن الوزير عبد العزيز كاميلوف ناقش الوضع في أفغانستان مع ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي اليوم الجمعة.
يشار إلى أنه في غضون عشرة أيّام، تمكّنت طالبان من السيطرة على كامل المناطق الأفغانيّة تقريباً، وسيطرت على القصر الرئاسي في كابل، فيما تستمر الدول الغربية بإجلاء مواطنيها.

وكان قد فر الرئيس أشرف غني من البلاد الأحد الماضي مع دخول المسلحين المدينة، قائلاً إنه آثر تجنب سفك الدماء، في حين تكدس مئات الأفغان بمطار كابل، أملاً في مغادرة البلاد هربا من قبضة الحركة المتشددة.
وكانت الحركة شنت هجوماً واسع النطاق في مايو، مع بدء الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية وخصوصاً الأميركية من البلاد، بعد عقدين على إزاحتها من الحكم من قبل ائتلاف بقيادة الولايات المتحدة إثر هجمات الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١

وفي ظل تطورات الأحداث وسخونتها في أفغانستان، خاصة بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية، إلا أن مواقع التواصل ضجت بفيديو لعناصر الحركة يلهون ويمارسون التمارين الرياضية داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية في القصر الرئاسي بكابل.

وأفادت وسائل إعلام بأن عناصر الحركة أدوا تلك التمارين بعد دخولهم القصر الرئاسي، أمس الأحد، وفرار الرئيس الأفغاني، أشرف غني، إلى خارج البلاد.

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