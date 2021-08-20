الجمعة 20 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليمن يسجل أكبر عدد إصابات يومية بكورونا

كورونا
كورونا

أعلنت لجنة الطوارئ الحكومية لمواجهة فيروس كورونا في اليمن، اليوم الجمعة، أنها سجلت أكبر حصيلة يومية لعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وسط تفشي موجة جديدة للفيروس بعد أشهر من الانحسار.

وقالت اللجنة التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا ومقرها عدن في بيان إنها سجلت 47 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 في أكبر حصيلة معلنة خلال الموجة الثالثة من الوباء. كما سجلت حالة وفاة واحدة في حضرموت مقابل 35 إصابة وثلاث وفيات أمس الخميس.

وأوضح البيان أن الإصابات الجديدة سجلت في ست محافظات هي عدن وحضرموت وتعز ولحج ومأرب والمهرة بعد أن كانت في أربع محافظات فقط.

وأعلنت الحكومة يوم الإثنين دخول البلاد في موجة ثالثة من التفشي، داعية إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وتسببت حرب مستمرة منذ أكثر من ست سنوات ونصف السنة في تقويض النظام الصحي في اليمن وقسمت البلاد بين الحكومة المعترف بها دوليًا والحوثيين الذين أجبروها على الخروج من العاصمة صنعاء في أواخر 2014.

وحذرت الأمم المتحدة مطلع أغسطس من موجة ثالثة لفيروس كورونا باليمن مع تدني نسبة الحاصلين على اللقاح المضاد للفيروس.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في المناطق التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا 7454 إصابة، توفي منها 1415 حالة بينما تعافى 4605.

ويُعتقد بأن عدد الإصابات الفعلي في اليمن أعلى من ذلك بكثير.

ولم يعلن الحوثيون، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وأغلب المراكز السكانية الحضرية الكبرى بشمال البلاد، سوى عن حالتي إصابة ووفاة واحدة بالمرض منذ بدء تفشي كوفيد-19 في اليمن في أبريل عام 2020.

كوفيد-19 كورونا المستجد اليمن

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