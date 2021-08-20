الجمعة 20 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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رياضة

«نثق بكم».. الزمالك يحفز لاعبيه قبل مواجهة سيراميكا

جريدة الدستور

حرص الحساب الرسمى لنادى الزمالك، على تحفيز لاعبى القلعة البيضاء قبل اللقاء المرتقب مع سيراميكا فى التاسعة مساء اليوم ضمن مباريات الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى العام، ونشر حساب الزمالك صورة للاعبين عبر فيس بوك وعلق عليها: نثق بكم فثقوا بأنفسكم.

وعقد كارتيرون جلسة مع لاعبى فريقه فى فندق الإقامة قبل التوجه لملعب المباراة، تحدث معهم حول ضرورة تحقيق الفوز وعدم التهاون، وحسم المباراة مبكرًا، لافتًا إلى ضرورة عدم التفريط فى أى نقطة من النقاط التسع المتبقية حتى ينهى الفارس الأبيض البطولة بتحقيق رقم قياسى جديد بعدم الخسارة فى 9 مواجهات على التوالى.

يرتدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الزي الأبيض الأساسي في مباراة اليوم أمام سيراميكا كليوباترا والتي تنطلق في التاسعة مساء باستاد السويس ضمن مواجهات الجولة رقم 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

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