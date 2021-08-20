الجمعة 20 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ضبط محاولتي تهريب سلاح أبيض وحلوى مطعمة بمخدرات في مطار القاهرة

الضبطية
الضبطية

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولتي تهريب أسلحة بيضاء وعدد من أكياس الحلوى المطعمة بالمخدرات.

فى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة الهولندية القادمة من أمستردام استوقفت أحد الركاب الأجانب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء أو بضائع ممنوعة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية فأجاب بالنفى.

وتم تمرير حقيبة يده "الهاندباج" على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تلاحظ وجود كمية من الأكياس والحلويات، وبتفتيش الحقيبة يدويا ضبط ٢٠ قطعة من أكياس الحلويات والكيك والمصاصات المطعمة بمخدر الماريجوانا,

كما ضبط راكب آخر بحوزته سلاح أبيض محظور حيازته، وتحرر محضري ضبط جمركي رقمى 103 و106 ضد الراكبين.

أجر اجراء أبيض أثناء استيراد أسف الاستيراد والتصدير التهرب الجمركي

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وائل لطفي

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