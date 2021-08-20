الجمعة 20 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السيطرة على حرائق جنوبى فرنسا

حرائق جنوبي فرنسا
حرائق جنوبي فرنسا

نجحت دائرة الإطفاء في السيطرة على حرائق الغابات المنتشرة في جنوب فرنسا بعد 5 أيام من اندلاعها.
​​​​​وقال محافظ مدينة تولون المطلة على البحر المتوسط، اليوم الجمعة، إن ألسنة اللهب لم تنطفئ بعد في كل مكان.
ويمكن أن تندلع الحرائق مجددا بسبب الظروف الجوية، وما زالت دائرة الإطفاء في وضع الاستعداد.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء نقطة اتصال مركزية للمتضررين من الحرائق التي دمرت أكثر من 8000 هكتار من التضاريس في المناطق الجبلية النائية لخليج سان تروبيه.
وتم إجلاء الآلاف من المقيمين والسياح إلى معسكرات مؤقتا.

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