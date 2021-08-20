الأمطار تهطل على الغطاء الجليدى لجزيرة جرينلاند

أعلن المركز الوطني الأمريكي لبيانات الجليد والثلوج في مدينة بولدر بولاية كولورادو الأمريكية، عن اكتشاف هطول أمطار في أعلى نقطة في الغطاء الجليدي لجزيرة جرينلاند للمرة الأولى منذ بدء تسجيل الأرقام القياسية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتقع قمة الغطاء الجليدي على ارتفاع 3216 مترًا فوق مستوى سطح البحر وعادة ما يتوالى هطول الأمطار كثلوج هناك، ولكن في 14 أغسطس الجاري ارتفعت درجات الحرارة فوق درجة التجمد لمدة تسع ساعات تقريبًا، مما أدى إلى ذوبان هائل للجليد والثلوج.

ووفقًا لتقرير المركز، أدى التقاء نظام ضغط منخفض بنظام ضغط مرتفع إلى تولد هواء دافئ ورطوبة فوق الغطاء الجليدي، مما أدى إلى حدوث هذا الشذوذ في درجة الحرارة.

وتتزايد وتيرة حدوث عمليات ذوبان كبيرة مع بدء الشعور بآثار تغير المناخ. ووفقًا للسجلات، وقعت أحداث مماثلة في أعوام 1995 و2012 و2019، وقبل ذلك، وتشير تحليلات الحفر الأساسية إلى حدوث ذلك في وقت ما في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي.