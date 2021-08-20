الجمعة 20 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شرطة تونس تغلق مقر هيئة مكافحة الفساد بعد إخلائه من الموظفين

الشرطة التونسية
الشرطة التونسية

أغلقت قوات من الشرطة التونسية مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بشكل مفاجئ اليوم، بعد أن أخلته من الموظفين.
 

ونقل شهود عيان لإحدي الصحف الألمانية، أن والي تونس حضر إلى مقر الهيئة الواقع بمنطقة البحيرة الراقية والقريبة من وسط العاصمة، ورافقته قوات الشرطة.
 

ونقلت إذاعة «شمس إف إم» المحلية عن الوالي أنه ينفذ أمرًا صادرًا عن وزير الداخلية.
 

ولم يتضح على الفور سبب إغلاق مقر الهيئة المكلفة بقانون منذ 2011 بتعقب الفساد في مؤسسات الدولة وإحالة المخالفات على القضاء.

الشرطة التونسية مكافحة الفساد تونس الصحة التونسية

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