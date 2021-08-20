7692 إصابة جديدة بكورونا فى إسرائيل

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الجمعة إن 7692 شخصًا أصيبوا بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .

وقالت الوزارة - في بيان لها اليوم - إنه من بين المصابين هناك 594 مصابًا في وضع خطير، و108 على أجهزة التنفس الصناعي.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة بلغ 6759 .

وحسب أحدث بيانات للوزارة، فقد حصل أكثر من مليون و200 ألف شخص على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، بينما حصل أكثر من 5 ملايين و400 ألف شخص على جرعتين، فيما حصل أكثر من خمسة ملايين و800 ألف على جرعة واحدة.

وبدأت إسرائيل اليوم الجمعة منح الجرعة الثالثة لمن هم فوق 40 عامًا.

