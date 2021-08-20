الجمعة 20 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

7692 إصابة جديدة بكورونا فى إسرائيل

كورونا في إسرائيل
كورونا في إسرائيل

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الجمعة إن 7692 شخصًا أصيبوا بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .
وقالت الوزارة - في بيان لها اليوم - إنه من بين المصابين هناك 594 مصابًا في وضع خطير، و108 على أجهزة التنفس الصناعي.
وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة بلغ 6759 .
وحسب أحدث بيانات للوزارة، فقد حصل أكثر من مليون و200 ألف شخص على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، بينما حصل أكثر من 5 ملايين و400 ألف شخص على جرعتين، فيما حصل أكثر من خمسة ملايين و800 ألف على جرعة واحدة.
وبدأت إسرائيل اليوم الجمعة منح الجرعة الثالثة لمن هم فوق 40 عامًا.
 

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