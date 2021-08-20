الجمعة 20 أغسطس 2021
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مصر

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أكاديمية مصر للطيران للتدريب تجدد اعتمادات الأيزو

الطيار ايهاب الطحطاوي
الطيار ايهاب الطحطاوي

جددت أكاديمية مصر للطيران للتدريب اعتمادات الأيزو الدولية في مجالات الجودة والبيئة والسلامة المهنية، في إطار حرص وزارة الطيران المدنى وشركاتها وقطاعاتها التابعة على تطبيق أعلى معايير الجودة والقياسات الدولية اجتازت أكاديمية مصر للطيران للتدريب اختبارات شركة SGS الدولية، وذلك لتجديد اعتمادات الأيزو في مجالات أنظمة الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية دون وجود أي ملاحظات، صرح بذلك الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.
 
وأعرب أبوالعينين عن سعادته بإشادة شركة SGS المانحة لشهادات الأيزو بنظم العمل داخل أكاديمية مصرللطيران للتدريب، وكذا توجه الإدارة العليا نحو الالتزام التام بتطبيق أنظمة الجودة العالمية و المحلية إيمانا بأن ذلك من شأنه الارتقاء بخدمات شركات مصر للطيران المختلفة ومنها عناصر العملية التدريبية.

وأضاف الطيار إيهاب الطحطاوي رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب يأتي تجديد اعتماد هذه الشهادات الدوليه تزامناً مع استلام أكاديمية مصر للطيران للتدريب لأحدث أجهزة الطيران التمثيلي من طراز الإيرباص A320neo، والإيرباص A220-300، بالإضافة إلى حصول الأكاديمية اعتمادات أوروبية ودولية أخرى، وهذا يؤكد ريادة الأكاديمية بين المراكز العالمية المتخصصة في مجال التدريب ومواكبتها لأعلى المقاييس العالمية.

وتلتزم المطارات المصريةً بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشمالية والجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

اكاديمية مصر للطيران للتدريب تجدد اعتمادات الايزو الدولية مجالات الجودة والبيئة والسلامة

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