أيرلندا الشمالية تسجل ألفى إصابة بكورونا فى أعلى حصيلة يومية

سجلت وزارة الصحة في أيرلندا الشمالية، اليوم الجمعة، أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس "كورونا" هذا العام، حيث سجلت 2397 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 184 ألفًا و172 مُصابًا على مستوى البلاد.

وأشارت الصحة- في بيانها، الذي أوردته صحيفة (بلفاست تلجراف) الأيرلندية الشمالية، عبر موقعها الإلكتروني- إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 2287 حالة، عقب تسجيل 9 وفيات جديدة على مدار، أمس.

وقالت إن عدد الحاصلين على لقاح "كورونا" في أيرلندا الشمالية بلغ الآن مليونين و395 ألفًا و542 شخصًا على مستوى البلاد.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.