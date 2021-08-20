الجمعة 20 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السودان يرحب باتفاق الاتحاد الإفريقى مع الصومال حول بعثة حفظ السلام

الاتحاد الإفريقي
الاتحاد الإفريقي

رحبت حكومة جمهورية السودان بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين مفوضية الاتحاد الإفريقي والحكومة الفيدرالية الصومالية بتمديد ولاية عمل بعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الصومال "الاميصوم".
وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، اليوم الجمعة، إن حكومة جمهورية السودان، تؤكد على الدور الهام للبعثة في دفع جهود السلام بالصومال منذ نشرها في فيراير ٢٠٠٧.
وأعرب السودان عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة تقديم كل الدعم والمساندة من قبل كل الأطراف للبعثة؛ للاضطلاع بمهامها على الوجه الأكمل، خاصة مساعدة الحكومة الفيدرالية الصومالية في تنفيذ استراتيجية الأمن القومي وتدريب وبناء القدرات الأمنية الصومالية، لتسهم بصورة فاعلة في استتباب الأمن والاستقرار بصورة مستدامة في الصومال.
وأكدت حكومة السودان، من واقع العلاقات المتميزة بين البلدين وشعبيهما، وفي إطار أولويات رئاسة السودان لمنظمة الإيجاد أنها ستواصل جهودها مع أصحاب المصلحة الصوماليين ومع كل الشركاء الإقليميين والدوليين؛ لدعم الأشقاء الصوماليين في إكمال مسيرة الانتقال وتعزيز الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة.

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