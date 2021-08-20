الجمعة 20 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

أذربيجان تسجل 3 آلاف إصابة بكورونا

كورونا في أذربيجان
كورونا في أذربيجان

سجلت السلطات الصحية في أذربيجان، اليوم الجمعة، 3 آلاف و968 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 384 ألفا و886 حالة.
وأفادت وكالة أنباء (تريند) الأذرية، نقلًا عن مجلس الوزراء، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 5 آلاف و252 حالة، عقب تسجيل 20 وفاة جديدة على مدار أمس.
وأضافت أيضًا أن عدد المتعافين من المرض بلغ حاليًا 343 ألفًا و407 أشخاص، فيما بلغ عدد الحالات التي تخضع للرعاية الصحية في المستشفيات 36 ألفًا و227 حالة على مستوى البلاد.
وأجرت أذربيجان على مدار، أمس، 17 ألفًا و215 اختبارا للكشف عن الإصابة بفيروس"كورونا"، ليصل الإجمالي إلى 4 ملايين و285 ألفًا و883 اختبارا منذ بدء تفشي الوباء حتى الآن.

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