الجمعة 20 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«رزق» يحول محولات الكهرباء إلى لوحات فنية (صور)

لوحات فنية
لوحات فنية

بفرشاته وألوانه المتناسقة يجعل من محولات الكهرباء لوحات فنية رائعة تخطف أنظار المارة بشوارع محافظة دمياط، يمسك فرشاته ويرسم على كل شىء أمامه فمنذ صغره وهو عاشق للرسم والزخرفة، إنه رزق السيد ابن محافظة دمياط الذي يعمل معلم زخرفة وإعلان بالتعليم الفني، واستطاع أن ينشر موهبته عن طريق تحول محولات الكهرباء إلى لوحات فنية رائعة يبتسم كل من يراها.

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رزق السيد

ويحكي رزق السيد أنه يمتلك موهبة الرسم فمنذ صغره وهو يرسم على كل شىء يراه أمامه من جدران المنزل والنوافذ والأبواب حتى قامت أسرته بشراء أدوات الرسم له ليبدأ بتطوير موهبته «أسرتي عرفت موهبتي وساعدوني على تطويرها منذ طفولتي». 

وشارك «رزق» في العديد من المسابقات والمعارض المحلية، كما شارك في مبادرة لتجميل عدد مراكز من محافظة دمياط منها رأس البر وعزبة البرج ودمياط الجديدة.

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لوحات فنية على محول الكهرباء 

وعن تجميل محولات الكهرباء في محافظة دمياط قال، إنها تحت مبادرة تجميل المدينة برعاية المحافظة وطلبة المدارس والجامعات المتخصصة وكان ذلك تحت التنسيق الحضاري للمحافظة إلى جانب وجود فنيين للتأكد من سلامة المحولات الكهربائية قبل الرسم عليها، ويقوم بالتنسيق مع القائمين على المبادرة في اختيار الألوان والرسومات الفنية بتكلفة من جهاز مدينة دمياط، وقام بتجميل ما يزيد على 40 محول كهرباء ومستمر في تجميل باقي المحولات الكهربائية بالمحافظة والمراكز التابعة لها.

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لوحات فنية على محول الكهرباء 

وأفاد بأن الأهالي يلتفتون إلى تلك اللوحات الفنية بسعادة وابتسامة والكثير منهم اقترح تعميم الفكرة في جميع محافظات مصر بسبب تغير المنظر المُعداته لمحاولات الكهرباء بمناظر فنية رائعة.

ويختم حديثة متمنياً أن يكون هناك اهتمام بالفن التشكيلي في الأقاليم  وأن تقام معارض وفعاليات لذلك الفن بطريقة مستمرة.

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لوحات فنية على محول الكهرباء 
محولات الكهرباء لوحات فنية الرسم محافظة دمياط رزق السيد المسابقات والمعارض تجميل المدينة

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