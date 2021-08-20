هرمون الذكورة.. سر زيادة إصابات كورونا بين الرجال

لا شئ أسوأ أكثر من الإصابة بفيروس كورونا، ووفقًا للكثير من الدراسات، فالفيروس القاتل يصيب الرجال أكثر من النساء، وفقًا للكثير من الإحصائيات والأبحاث العلمية.

والرجال الذين يحصلون على الفيروس التاجي جديدة في كثير من الأحيان ينتهي بهم المطاف في المستشفى أكثر من النساء، بسبب تجاهل الرجال للإجراءات الاحترازية أكثر من النساء.

ولا يزال لدى الخبراء الكثير لتعلمه عن الرجال وفيروس كورونا، لكن أسباب وطرق تأثيره المتزايد على الرجال، ففي التقرير التالي سلط الأطباء بموقع "WebMD" الطبي، الضوء على كل ما يتعلق بالرجال والفيروس القاتل.

الرجال الأكثر إصابة بكورونا

يأتي الرجال إلى غرفة الطوارئ عندما يكونون أكثر مرضًا، مع وجود المزيد من المضاعفات، وبحاجة أكبر إلى دعم جهاز التنفس الصناعي أكثر من النساء.

كما يأتي بعض الرجال إلى غرفة الطوارئ لاحقًا أثناء الإصابة بالفيروس، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل تنفسية أكثر خطورة ووقت أقل لاستخدام وسائل دعم غير جراحية للمساعدة في التنفس.

ونظرًا لعدم وجود مناعة طبيعية لفيروس كورونا، فإن جميع الرجال معرضون للإصابة ما لم يكونوا مصابين من قبل، فأولئك الذين يدخنون ويعانون من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم ومرض الشريان التاجي ومشاكل المناعة الذاتية الكامنة معرضون بشكل خاص لمضاعفات فيروس كورونا.

وجدت دراسة نشرتها منظمة الصحة العالمية نشرت عام 2019 أن 47.6 ٪ من الرجال يدخنون، مقارنة بـ1.8 ٪ فقط من النساء، كما أن مناعة النساء أقوى من الرجال.

هرمون الذكورة.. سبب لزيادة فرص إصابة الرجال بفيروس كورونا

ويعتقد الباحثون أن هرمونات الذكورة مثل "التستوستيرون" تجعل الرجال أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، فإن هذه الهرمونات تزيد أيضًا من احتمالات إصابة الرجال بالكثير من المشاكل الصحية الخطرة.

وتؤدي إلى استجابات مختلفة من الجهاز المناعي عن الهرمونات الأنثوية، وقد يساعد ذلك أيضًا في تفسير سبب احتمال إصابة الرجال بشكل أكثر حدة من النساء.