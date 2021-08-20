السبت 21 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

هرمون الذكورة.. سر زيادة إصابات كورونا بين الرجال

كورونا والرجال
كورونا والرجال

لا شئ أسوأ أكثر من الإصابة بفيروس كورونا، ووفقًا للكثير من الدراسات، فالفيروس القاتل يصيب الرجال أكثر من النساء، وفقًا للكثير من الإحصائيات والأبحاث العلمية.

والرجال الذين يحصلون على الفيروس التاجي جديدة في كثير من الأحيان ينتهي بهم المطاف في المستشفى أكثر من النساء، بسبب تجاهل الرجال للإجراءات الاحترازية أكثر من النساء.

ولا يزال لدى الخبراء الكثير لتعلمه عن الرجال وفيروس كورونا، لكن أسباب وطرق تأثيره المتزايد على الرجال، ففي التقرير التالي سلط الأطباء بموقع "WebMD" الطبي، الضوء على كل ما يتعلق بالرجال والفيروس القاتل.

الرجال الأكثر إصابة بكورونا

يأتي الرجال إلى غرفة الطوارئ عندما يكونون أكثر مرضًا، مع وجود المزيد من المضاعفات، وبحاجة أكبر إلى دعم جهاز التنفس الصناعي أكثر من النساء.

كما يأتي بعض الرجال إلى غرفة الطوارئ لاحقًا أثناء الإصابة بالفيروس، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل تنفسية أكثر خطورة ووقت أقل لاستخدام وسائل دعم غير جراحية للمساعدة في التنفس.

ونظرًا لعدم وجود مناعة طبيعية لفيروس كورونا، فإن جميع الرجال معرضون للإصابة ما لم يكونوا مصابين من قبل، فأولئك الذين يدخنون ويعانون من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم ومرض الشريان التاجي ومشاكل المناعة الذاتية الكامنة معرضون بشكل خاص لمضاعفات فيروس كورونا.

وجدت دراسة نشرتها منظمة الصحة العالمية نشرت عام 2019 أن 47.6 ٪ من الرجال يدخنون، مقارنة بـ1.8 ٪ فقط من النساء، كما أن مناعة النساء أقوى من الرجال.

 

هرمون الذكورة.. سبب لزيادة فرص إصابة الرجال بفيروس كورونا

ويعتقد الباحثون أن هرمونات الذكورة مثل "التستوستيرون" تجعل الرجال أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، فإن هذه الهرمونات تزيد أيضًا من احتمالات إصابة الرجال بالكثير من المشاكل الصحية الخطرة.

وتؤدي إلى استجابات مختلفة من الجهاز المناعي عن الهرمونات الأنثوية، وقد يساعد ذلك أيضًا في تفسير سبب احتمال إصابة الرجال بشكل أكثر حدة من النساء. 

هرمونات الذكورة جهاز التنفس الصناعى فيروس كورونا مرض السكري منظمة الصحة العالمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

من يحاسب على «المشاريب»؟

الأكثر قراءة

مفاجأة.. كارتيرون يعلن الاستغناء عن جنش

التفاصيل الكاملة حول موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

تفاصيل صدام «جنش» مع كارتيرون قبل مباراة سيراميكا كليوباترا

باستعراضات مبهرة.. محمد رمضان يبدأ حفله الغنائى بالساحل الشمالى

وزير التعليم: العام الدراسى الجديد «نظامى» كما كان قبل كورونا

رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021.. تفاصيل موعد التسجيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فيلم «old».. الإنسان فى مواجهة الزمن المتسارع

ماجد حبته

عودة السفينة الجانحة

صفوت البياضي

أمنية للشرق الأوسط ليست مستحيلة

جلال حمام

هل تصبح إثيوبيا بلقانًا جديدة؟

مؤمن المحمدي

الداعية

طارق وائل

كيف تجد طريقك الصحيح فى الحياة؟

د. محمد عفيفي

يوميات مصرى فى زمن «كورونا»

ماجد حبته

دعوة ودعاية

صور

الأهلي يتقدم على المصرى بثلاثية فى شوط أول مثير

نجوم الفن فى عزاء السيناريست فيصل ندا

يوم فى الفضاء بـ500 جنيه

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تكشف تفاصيل إسقاط صواريخ إسرائيلية فى سوريا

ميركل تجرى زيارة إلى إسرائيل.. الأسبوع المقبل

«كنائس فلسطين» تدعو كنائس العالم لإدانة انتهاكات الاحتلال للأقصى