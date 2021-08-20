تحرير 2154 محضر إشغال طريق بالجيزة

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، حملات مكبرة تحت إشراف اللواء أيمن عقل مدير شرطة المرافق، لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق والميادين لضبط الباعة الجائلين منعا لتأثيرهم على حركة المواطنين تنفيذا لتوجيهات اللواء رجب عبدالعال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بمكافحة الجريمة ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع تحقيقا للتواجد الشرطى الفعال .

وقامت إدارة شرطة المرافق بقيادة العميد هانى الحسينى رئيس مباحث المرافق بحملة مكبرة من رفع 2154 حالة إشغال للمحلات والمقاهي وإزالة الأكشاك المخالفة بشوارع والميادين.

تم تحرير محضر وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات .