الجمعة 20 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 2154 محضر إشغال طريق بالجيزة

محضر إشغال طريق بالجيزة
محضر إشغال طريق بالجيزة

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، حملات مكبرة تحت إشراف اللواء أيمن عقل مدير شرطة المرافق، لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق والميادين لضبط الباعة الجائلين منعا لتأثيرهم على حركة المواطنين تنفيذا لتوجيهات اللواء رجب عبدالعال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بمكافحة الجريمة ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع تحقيقا للتواجد الشرطى الفعال .

وقامت إدارة شرطة المرافق بقيادة العميد هانى الحسينى رئيس مباحث المرافق بحملة مكبرة من رفع 2154 حالة إشغال للمحلات والمقاهي وإزالة الأكشاك المخالفة بشوارع والميادين.

 تم تحرير محضر وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات .

الاجهزة الامنية بالجيزة مدير شرطة المرافق رفع الإشغالات التعديات على الطرق والميادين الباعة الجائلين

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