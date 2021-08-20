بعد تصدره التريند.. أبرز المعلومات عن الإعلامى مدحت شلبى

تصدر الإعلامي مدحت شلبي، محركات البحث "جوجل" بعدما قررت مجموعة قنوات "أون تايم سبورتس"، إيقاف ظهور الإعلامي مدحت شلبي، في بيان رسمي صدر منذ قليل، على إثر الأزمة التي أثارها، أمس الخميس، مع جماهير النادي الأهلي.

ويرصد "الدستور" أبرز الإعلامي مدحت شلبي، في سياق السطور التالية:-

الإعلامي مدحت شلبي هو من مواليد 22 نوفمبر 1944.

يبلغ مدحت شلبي من العمر 76 عاما.

انتمى الإعلامي مدحت شلبي في ميلاده لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.

التحق مدحت شلبي بكلية الشرطة وتخرج منها وعمل حتى تدرج في المناصب حتى وصل إلى منصب مساعد رئيس قطاع الأحوال المدنية ثم تقاعد برتبة لواء.

بدأ مدحت شلبي حياته كلاعب في نادي الشرطة ثم التحق بنادي الشمس ثم تولى تدريب النادي بعد رحيل مدربه.

استطاع شلبي أن يصعد بالنادي من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية ثم إلى الدرجة الأولى.

وصل مدحت شلبي بنادي الشرطة إلى قبل نهائي كأس مصر.

شغل منصب المدير الإعلامي باتحاد الكرة ومتحدثًا رسميًا له لمدة 10 سنوات.

بدأ شلبي العمل الإعلامي في أوائل التسعينيات بتقديم بعض برامج المنوعات بالتليفزيون المصري مثل برنامج "سباق القمة".

ظهر مدحت شلبي في فيلمين سينمائيين هما "سمير أبو النيل" و"مرجان أحمد مرجان".

وقالت المجموعة في بيان لها: "انطلاقا من السعي الدائم لتقديم إعلام رياضي هادف ومحتوى يتماشى مع ميثاق الشرف الإعلامي، وترسيخا لمبدأ احترام كل أطياف جماهير كرة القدم المصرية، فقد قررت إدارة قنوات أون تايم سبورتس، وقف ظهور الإعلامي مدحت شلبي، والذي يقدم برنامج مساء أون تايم سبورتس، على قناة أون تايم سبورتس 2 حتى نهاية الموسم".

وتقدم مدحت شلبي، مذيع برنامج "مساء أون تايم سبورتس"، الذي تمت إذاعته على قناة "أون تايم سبورتس 2"، باعتذار رسمي لجماهير النادي الأهلي، بعد نشرت الصفحة الرسمية للقناة عنوانا للفيديو يحمل هجوما ضد النادي الأهلي، بسبب الاتهامات التي وجهت إلى النادي الإسماعيلي بتفويت المباراة للزمالك.