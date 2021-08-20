«القلق والاكتئاب» أبرزها.. أعراض نقص الكالسيوم وطرق علاجه

يعرف معظمنا أهمية الكالسيوم لتقوية الأسنان والعظام، ويحتاجه القلب والعظام أيضًا، ولكن قد تتفاجأ عندما تعلم أنه مهم أيضا لتنظيم المزاج والسلوك.

فقد وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب والقلق- وفقا لدراسة أجريت علي النساء الكوريات في منتصف العمر- ثبت أن قلة الكالسيوم الذي يستهلكونه في وجباتهم الغذائية السبب، وفقا لموقع healthline.

دور الكالسيوم في تقليل التوتر

يعتبر الكالسيوم عنصرا رئيسيًا في تخفيف الاكتئاب وتقليل التوتر، حيث يعمل بشكل وثيق مع المغنيسيوم وفيتامين د والبوتاسيوم والعناصر الغذائية الأخرى للمحافظة علي الصحة النفسية.

تميل الأطعمة الغنية بالكالسيوم إلى أن تكون أيضًا مصادر جيدة للبوتاسيوم والمغنيسيوم

نقص الكالسيوم يمكن علاجه

والخبر السار هو أنه يمكن تصحيح نقص الكالسيوم ببساطة عن طريق تناول المزيد من الكالسيوم والتأكد من حصولك أيضًا على ما يكفي من فيتامين د.

من الأفضل الحصول على الكالسيوم من خلال النظام الغذائي وتشمل المصادر الرئيسية للكالسيوم منتجات الألبان مثل الحليب والجبن قليل الدسم والزبادي وكذلك بعض الفواكه والخضروات.

تحتوي العديد من الأطعمة على الكالسيوم، بما في ذلك حليب الصويا والخبز وبعض أنواع المياه المعبأة.

عندما يعاني الشخص من نقص كالسيوم الدم ، قد يوصي الطبيب بمكملات الكالسيوم وفيتامين د ، وسيعمل أيضًا على علاج الحالة الأساسية المسببة له.



الكثير من الكالسيوم ليس جيد أيضا

كما أن تناول الكثير من الكالسيوم، يسبب ما يسمى فرط كالسيوم الدم، ويمكنك أن تستهلك الكثير من الكالسيوم من خلال المكملات الغذائية، ولكن بعض المشاكل الصحية يمكن أن تتسبب في زيادة مخزونه في جسمك أيضًا، تشمل هذه المشاكل فرط نشاط الغدد الجار درقية، وأنواع معينة من السرطان ، وعدم الحركة ، والأدوية ، والعوامل الوراثية.

علامات زيادة الكالسيوم هي الغثيان والقيء والارتباك والتعب، يمكن أن تشمل الأعراض الأكثر خطورة مشاكل في الكلى أو ضعف العظام أو عدم انتظام ضربات القلب أو حتى مشاكل الجهاز العصبي الشديدة مثل الخرف والغيبوبة.

تختلف أعراض نقص الكالسيوم من شخص لأخر

إذا كنت لا تتناول ما يكفي من الأطعمة الغنية بالكالسيوم وتعاني من نقصه، فلن تواجه أي أعراض، من ناحية أخرى، يمكن أن تختلف أعراضه وتعتمد على سبب النقص ومدى شدته وعوامل فردية أخرى.

لا تظهر على بعض الأشخاص أعراض، بينما قد يعاني البعض الآخر من مجموعة متنوعة من الأعراض، مثل تقلصات العضلات أو التشنجات أو التنميل أو الإحساس بالوخز أو ضعف الشهية أو النوبات، بالإضافة إلى ذلك ألم في العظام.