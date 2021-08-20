النمسا تسجل أول حالة من متحور لامبادا

أشاد ميخائيل لودفيج حاكم العاصمة النمساوية فيينا، اليوم، بتعاون أبناء الجاليات الإسلامية في النمسا مع جهود توزيع لقاحات كورونا.

جاء ذلك خلال مشاركة لودفيج في أول حافلة تجوب المساجد النمساوية في فيينا، اليوم، عقب صلاة الجمعة؛ لتوزيع لقاح كورونا على الراغبين في التطعيم.

وأشار لودفيج إلى أن الحافلات سوف تجوب في الفترة المقبلة جميع مناطق التجمعات في النمسا وخاصة دور العبادة؛ لتيسير وتشجيع المواطنين على تلقي اللقاح.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم، عن اكتشاف أول حالة من متحور (لامبادا) الجديد من فيروس كورونا لدى حالة في محافظة النمسا السفلى.

وقالت الوزارة- في بيان- إن المتحور موطنه أمريكا اللاتينية، وتم اكتشاف وعزل هذه الحالة على الفور، وقد تماثلت بالفعل للشفاء، وتم التأكد من عدم نقل العدوى إلى آخرين.