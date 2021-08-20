الجمعة 20 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 4 متهمين بقتل شاب وإصابة خاله فى مشاجرة بالمقطم

حبس
حبس

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على 4 متهمين، قتلوا شابًا وأصابوا خاله بمنطقة المقطم.

تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل ومصاب بمساكن الزلزال، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة (محمود.م) في العقد الثالث من العمر، مصابًا بعدة طعنات وبعمل التحريات دلت على نشوب مشاجرة بين والدة المتوفى وكهربائى وعندما توجه المجنى عليه برفقة خاله لمعاتبته على إهانة والدته نشبت مشاجرة بين الطرفين واستعان المتهم بأقاربه وأصدقائه وتعدوا على المجنى عليه مما أسفر عن وفاته وأصابوا خاله وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

مباحث القاهرة القبض على 4 متهمين المقطم مساكن الزلزال مشاجرة

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