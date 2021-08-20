الجمعة 20 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

علاء مصطفى: مبادرة «تنفيذي» تستهدف تنمية المهارات الإدارية للشباب

النائب علاء مصطفي
النائب علاء مصطفي

قال  النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومؤسس مبادرة «تنفيذي»، إن المبادرة تستهدف تنمية المهارات التنفيذية والإدارية للشاب ومواكبة الأساليب الحديثة في الإدارة.

 وأضاف «مصطفى»، في بيان اليوم الجمعة، أنه ألقى على مدار يومين محاضرتين عن بناء «فرق العمل الفعالة» لقطاع الحوكمة والعلاقات وشؤون مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، موضحًا أن المحاضرتين استهدفتا النقاط الأساسية كنواة لما نصبوا إليه من قيادات تنفيذية قادرة على مواكبة التغيير في الجمهورية الجديدة، ومنها متطلبات القيادة، وكيفية بناء فرق العمل الفعالة، وما هي احتياجات أعضاء فرق العمل من القيادة، وكيفية تلبيتها.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التفكير في إطلاق مبادرة «تنفيذي» جاء انطلاقًا من الإيمان بدور الشباب في البناء، وتماشيًا مع استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري، وكذلك انطلاقًا من دورنا في تنمية المجتمع وبناء قدرات شبابه، موضحا أن البرنامج سيعتمد على حصيلة الخبرات العلمية والعملية التي اكتسبها على مدار أكثر من 17 سنة.

ووجه علاء مصطفى، الشكر لوزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر، بقيادة جابر الدسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وعبدالمحسن خلف العضو المتفرغ للموارد البشرية والتدريب والشؤون الادارية، وأحمد وحيد أبو شادي رئيس قطاع الحوكمة والعلاقات العامة وشؤون مكتب رئيس مجلس الإدارة، على حسن الاستقبال والضيافة، وإتاحة الفرصة، وتوفير كل السبل لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة للحضور.

جدير بالذكر أن مبادرة «تنفيذي»، تهدف للمساهمة في إعداد جيل من الشباب التنفيذي الذي يطمح في تعلم المهارات القيادية ومكونات العقلية القيادية الفعالة، وذلك من خلال برامج متخصصة في مجالات بناء القدرات والتدريب والتطوير الوظيفي وريادة الأعمال، وتجمع بين أحدث العلوم الإدارية في تطوير وإعداد التنفيذي الماهر القادر على أداء مهامه بشكل فعال ومتميز، إلى جانب العلوم الإنسانية التي من شأنها تقوم بتطوير وانضاج الشخصية التنفيذية.

علاء مصطفى مجلس الشيوخ تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مبادرة تنفيذي الجمهورية الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

من يحاسب على «المشاريب»؟

الأكثر قراءة

كل شىء عن نظام التنسيق الإلكترونى الموحد للجامعات الخاصة «س وج»

«الأرصاد» توضح حالة الطقس الـ72 ساعة المقبلة.. تفاصيل درجات الحرارة

التفاصيل الكاملة حول موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

«On Time Sports» تعلن إيقاف مدحت شلبى لنهاية الموسم

وزير التعليم: العام الدراسى الجديد «نظامى» كما كان قبل كورونا

رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021.. تفاصيل موعد التسجيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت البياضي

أمنية للشرق الأوسط ليست مستحيلة

جلال حمام

هل تصبح إثيوبيا بلقانًا جديدة؟

مؤمن المحمدي

الداعية

طارق وائل

كيف تجد طريقك الصحيح فى الحياة؟

د. محمد عفيفي

يوميات مصرى فى زمن «كورونا»

ماجد حبته

دعوة ودعاية

سمر عادل

أفغانستان بين الصين وأمريكا

يسرى عبيد

بعد انهيار الجيش الأفغانى.. روسيا وأمريكا.. الحفاظ على الحلفاء للنهاية

صور

مصنع السلمون والتونة فى بورسعيد

حفل يس التهامى

حفل أحمد جمال في مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينى بالرصاص وآخرين بالاختناق جراء قمع الاحتلال لمسيرة فى نابلس

رسالتان فى أسبوع.. تفاصيل خطاب ملك المغرب إلى الرئيس الإسرائيلى

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 5 خلال قمع وقفة منددة بالاستيطان فى الخليل