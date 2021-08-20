الجمعة 20 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

خريطة قوافل التلقيح ضد كورونا في دمياط

التلقيح ضد كورونا
التلقيح ضد كورونا

كشفت مديرية الصحة عن خطتها لاستكمال عمل القوافل لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا في عدد من المناطق.

وتأتى محاور تلك الخطة التى تبدأ غدًا السبت حتى الإثنين وفقاً لما هو موضوع بالجدول، علمًا بأن فرق توزيع اللقاح للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة تعمل منذ الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، كما تعمل فرق توزيع اللقاح للمواطنين من الثالثة عصرًا حتى التاسعة مساءً.

وتناشد المديرية المواطنين والعاملين بأجهزة الدولة الراغبين فى تلقى لقاح فيروس كورونا المستجد التسجيل على الموقع الرسمى للوزارة، كما سيتم تطعيم المواطنين الذين لم يحصلوا على موعد محدد فى المراكز الثابتة بالمحافظة، ويستثنى من ذلك المواطنين الراغبين فى السفر؛ حيث تم تخصيص مراكز خاصة بهم لتوزيع اللقاح.

محافظة دمياط دمياط الدكتورة منال عوض محافظ دمياط قوافل

رئيس التحرير

وائل لطفي

من يحاسب على «المشاريب»؟

الأكثر قراءة

تفاصيل صدام «جنش» مع كارتيرون قبل مباراة سيراميكا كليوباترا

التفاصيل الكاملة حول موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

وزير التعليم: العام الدراسى الجديد «نظامى» كما كان قبل كورونا

رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021.. تفاصيل موعد التسجيل

أحمد سعد يحتفل بعقد قرانه على علياء بسيونى غدًا

«On Time Sports» تعلن إيقاف مدحت شلبى لنهاية الموسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فيلم «old».. الإنسان فى مواجهة الزمن المتسارع

ماجد حبته

عودة السفينة الجانحة

صفوت البياضي

أمنية للشرق الأوسط ليست مستحيلة

جلال حمام

هل تصبح إثيوبيا بلقانًا جديدة؟

مؤمن المحمدي

الداعية

طارق وائل

كيف تجد طريقك الصحيح فى الحياة؟

د. محمد عفيفي

يوميات مصرى فى زمن «كورونا»

ماجد حبته

دعوة ودعاية

صور

نجوم الفن فى عزاء السيناريست فيصل ندا

يوم فى الفضاء بـ500 جنيه

مصنع السلمون والتونة فى بورسعيد

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل جديدة.. ماذا حدث فى هجوم إسرائيل ضد سوريا؟

كيف ترى إسرائيل سقوط كابول فى يد «طالبان»؟

سارة شريف تكتب: حرائق السلام