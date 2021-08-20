خريطة قوافل التلقيح ضد كورونا في دمياط

كشفت مديرية الصحة عن خطتها لاستكمال عمل القوافل لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا في عدد من المناطق.

وتأتى محاور تلك الخطة التى تبدأ غدًا السبت حتى الإثنين وفقاً لما هو موضوع بالجدول، علمًا بأن فرق توزيع اللقاح للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة تعمل منذ الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، كما تعمل فرق توزيع اللقاح للمواطنين من الثالثة عصرًا حتى التاسعة مساءً.

وتناشد المديرية المواطنين والعاملين بأجهزة الدولة الراغبين فى تلقى لقاح فيروس كورونا المستجد التسجيل على الموقع الرسمى للوزارة، كما سيتم تطعيم المواطنين الذين لم يحصلوا على موعد محدد فى المراكز الثابتة بالمحافظة، ويستثنى من ذلك المواطنين الراغبين فى السفر؛ حيث تم تخصيص مراكز خاصة بهم لتوزيع اللقاح.