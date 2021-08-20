الكرملين: بوتين يبحث مع نظيره الكازاخى عددًا من القضايا الثنائية والإقليمية غدًا

أعلن المكتب الإعلامي للرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيجتمع، غدًا السبت، مع نظيره الكازاخي، قاسم جومارت توكاييف، فى موسكو؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات المشهد الإقليمي.



وذكر الكرملين، في بيانه الذي أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية: "أنه من المقرر مناقشة الجانبين القضايا الرئيسية الخاصة بتطوير العلاقات الاستراتيجية بين روسيا وكازاخستان، كما سيبحثان عددًا من القضايا المُلحة على الصعيد الإقليمي، لا سيما الوضع الراهن في أفغانستان".



كما كتب المتحدث باسم الرئيس الكازاخي، بيريك أوالي، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن رئيسي البلدين سيتبادلا الآراء بشأن قضايا الأمن الإقليمي وعمليات التكامل في الفضاء الأوراسي.